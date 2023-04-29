«Кардифф Сити» – «Хаддерсфилд Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф Сити» – «Хаддерсфилд Таун», который состоится 30 апреля 2023 года

«Кардифф Сити»

Команда Сабри Лямуши в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на девятнадцатом месте. «Кардиффу» не грозит вылет из Чемпионшипа. В трёх крайних матчах «лазурные птицы» не уступали своим соперникам. В Уотфорде «Кардифф Сити» взял верх над местными «шершнями» с разницей в пару мячей. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с командой «Сток Сити».

27 апреля «лазурные птицы» со счётом 2:1 обыграли в гостях «Ротерхэм».

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд» в чемпионате занимает на текущий момент двадцать первое место. Теоретические шансы на то, что «терьеры» могут вылететь из Чемпион Лиги остаются. «Бело-синие» не выигрывают в трёх своих крайних матчах. Со счётом 2:2 вничью завершилась игра 41-го тура чемпионата. «Хаддерсфилд» вёл в два гола, но не удержал преимущество. С минимальным счётом «терьеры» на выезде проиграли команде «Суонси».

18 апреля ничейным исходом завершилась игра с «Сандерлендом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф Сити» – 2.47

Ничья – 3.20

Победит «Хаддерсфилд Таун» – 3.00

Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух поединках из пяти последних «Кардифф» проиграл

Из пяти крайних матчей «терьеры» уступили в одной встрече.

Прогноз

Гостям в предстоящем матче победа важней и они не без труда, но добьются её. Компания Pinnacle предлагает на победу «Хаддерсфилда» коэффициент 3.00.