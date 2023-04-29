«Борнмут» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682791002

сегодня, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Лидс», который состоится 30 апреля 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» в чемпионате Англии занимают на данный момент четырнадцатое место. Ознакомимся с недавними матчами с участием «чёрно-красных». В матче 31-го тура «Борнмут» обыграл на выезде «шпор». «Вишни» на два гола от «Тоттенхэма» ответили тремя забитыми мячами. На своём поле в сухую, пропустив четыре гола, «чёрно-красные» потерпели поражение от «молотобойцев».

27 апреля «вишни» с минимальным счётом взяли верх над «святыми» в Саутгемптоне.

«Лидс»

«Павлины» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Вспомним несколько футбольных поединков «белых» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Лидс» не выигрывает своих соперников. С разгромным счётом «павлины» проиграли дома «Ливерпулю» в матче 31-го тура чемпионата Англии. В один мяч «белые» на выезде уступили «Фулхэму» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

Ничейным исходом завершилась игра 33-го тура чемпионата с «лисами» из Лестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.60

Ничья – 3.50

Победит «Лидс» – 2.70

Победит «Борнмут» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личных матча из пяти крайних

В двух футбольных поединках из пяти последних «Борнмут» проиграл

За тот же период в трёх играх из пяти крайних «Лидс» уступил своим соперникам.

Прогноз

«Вишни» не выигрывают у «павлинов» девять лет. На своём поле в предстоящем матче «Борнмут» сыграет достойно, но не одержит победу над гостями. «Белые» также не возьмут верх над «чёрно-красными». Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.50.