«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», который состоится 30 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » в Премьер-лиге находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч с участием «красных дьяволов». С общим счётом 2:5 по сумме двух встреч «манкунианцы» проиграли «севильцам» в рамках четвертьфинала Лиги Европы. В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл после серии пенальти команду «Брайтон».

27 апреля в матче 33-го тура « МЮ » раскатал ничью на выезде со «шпорами».

«Астон Вилла»

Бирмингемские «львы» не уступают больше двух месяцев своим оппонентам. Вспомним недавние матчи «вилланов», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «красными дьяволами». Дома в сухую, поразив трижды ворота соперника, «Астон Вилла» взяла верх над «сороками» из Ньюкасла. Ничейным исходом завершилась игра с «пчёлами». Первая половина встречи прошла без голов. Во втором тайме команды обменялись голами.

С минимальным счётом «львы» одержали победу над «Фулхэмом» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит « МЮ » – 1.80

» – 1.80 Ничья – 3.90

Победит «Астон Вилла» – 4.40

Победит « МЮ » с форой -1.5 – 2.89

» с форой -1.5 – 2.89 Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре крайних очных встречи команд

В двух матчах из пяти последних « МЮ » выиграл

» выиграл «Вилланы» обыграли своих оппонентов в четырёх поединках из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.68. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что тремя голами команды точно порадуют болельщиков.