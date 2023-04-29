«Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон», который состоится 30 апреля 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» из Ньюкасла за шесть матчей до окончания текущего сезона входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги. В последнее время «чёрно-белые» не часто огорчают своих болельщиков поражениями. После выигрышной серии из пяти матчей «Ньюкасл» проиграл в сухую «Астон Вилле» (0:3). С разгромным счётом «джорди» обыграли в матче 32-го тура чемпионата команду «Тоттенхэм».

27 апреля в Ливерпуле «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 взял верх над «ирисками».

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона в турнирной таблице чемпионата Англии занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Восемь матчей к ряду «красно-белые» не выигрывают своих оппонентов. Команда с большой долей вероятности вылетит из Премьер-лиги, но теоретические шансы остаться в высшем футбольном дивизионе Англии у «святых» всё ещё есть. В сухую, пропустив пару мячей, «Саутгемптон» проиграл «орлам» из Кройдона. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «канонирами» (3:3).

Дома с минимальным счётом «святые» уступили «вишням» из Борнмута.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.28

Ничья – 5.80

Победит «Саутгемптон» – 11.00

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 1.82

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Четыре очных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру

Из десяти последних матчей в семи «сороки» выиграли своих оппонентов

Только в одной игре из десяти крайних «святые» одержали победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» с форой -1.5 гола за игру коэффициент 1.82. «Чёрно-белые» в отличной форме и возьмут свои три очка в предстоящем матче.