«Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон», который состоится 30 апреля 2023 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» из Ньюкасла за шесть матчей до окончания текущего сезона входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги. В последнее время «чёрно-белые» не часто огорчают своих болельщиков поражениями. После выигрышной серии из пяти матчей «Ньюкасл» проиграл в сухую «Астон Вилле» (0:3). С разгромным счётом «джорди» обыграли в матче 32-го тура чемпионата команду «Тоттенхэм».
27 апреля в Ливерпуле «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 взял верх над «ирисками».
«Саутгемптон»
«Святые» из Саутгемптона в турнирной таблице чемпионата Англии занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Восемь матчей к ряду «красно-белые» не выигрывают своих оппонентов. Команда с большой долей вероятности вылетит из Премьер-лиги, но теоретические шансы остаться в высшем футбольном дивизионе Англии у «святых» всё ещё есть. В сухую, пропустив пару мячей, «Саутгемптон» проиграл «орлам» из Кройдона. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «канонирами» (3:3).
Дома с минимальным счётом «святые» уступили «вишням» из Борнмута.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.28
- Ничья – 5.80
- Победит «Саутгемптон» – 11.00
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 1.82
- Обе забьют — нет – 1.60
- Обе забьют — да – 2.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21
Статистика
- Четыре очных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру
- Из десяти последних матчей в семи «сороки» выиграли своих оппонентов
- Только в одной игре из десяти крайних «святые» одержали победу.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» с форой -1.5 гола за игру коэффициент 1.82. «Чёрно-белые» в отличной форме и возьмут свои три очка в предстоящем матче.