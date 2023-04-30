«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Хетафе», который состоится 30 апреля 2023 года
«Эспаньол»
«Попугаи» в чемпионате Испании находятся на предпоследнем месте на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эспаньола». Восемь игр к ряду «бело-синие» не выигрывают. С разницей в пару голов «попугаи» проиграли «Бетису» в матче 29-го тура Ла Лиги. «Нулёвку» раскатали дома «бело-синие» в позапрошлом туре чемпионата с «Кадисом».
В прошлом туре со счётом 2:4 «Эспаньол» проиграл «Вильярреалу» в гостях.
«Хетафе»
«Хетафе» в турнирной таблице Примеры находится на одну строчку выше «Эспаньола». Рассмотрим несколько футбольных поединков «городских» за последнее время. Пять матчей подряд «тёмно-синие» не радуют своих болельщиков победами. Вничью на своём поле «Хетафе» сыграл с «Барселоной» в матче 29-го тура Ла Лиги. На выезде «городские» с разницей в пару мячей проиграли «Мальорке».
Дома в матче прошлого тура команда уступила «Альмерии».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 2.46
- Ничья – 3.05
- Победит «Хетафе» – 3.25
- Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 1.68
- Обе забьют — да – 2.19
- Тотал голов больше 1.5 гола – 1.52
- Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.48
Статистика
- Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
- «Эспаньол» проиграл в четырёх матчах из пяти крайних
- За аналогичный период «Хетафе» уступил в трёх поединках.
Прогноз
Сложно отдать предпочтение в данной паре какой-то конкретной команде. Соперники находятся примерно на одном уровне. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.05.