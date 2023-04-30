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«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:32
«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Хетафе», который состоится 30 апреля 2023 года

«Эспаньол»

«Попугаи» в чемпионате Испании находятся на предпоследнем месте на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эспаньола». Восемь игр к ряду «бело-синие» не выигрывают. С разницей в пару голов «попугаи» проиграли «Бетису» в матче 29-го тура Ла Лиги. «Нулёвку» раскатали дома «бело-синие» в позапрошлом туре чемпионата с «Кадисом».

В прошлом туре со счётом 2:4 «Эспаньол» проиграл «Вильярреалу» в гостях.

«Хетафе»

«Хетафе» в турнирной таблице Примеры находится на одну строчку выше «Эспаньола». Рассмотрим несколько футбольных поединков «городских» за последнее время. Пять матчей подряд «тёмно-синие» не радуют своих болельщиков победами. Вничью на своём поле «Хетафе» сыграл с «Барселоной» в матче 29-го тура Ла Лиги. На выезде «городские» с разницей в пару мячей проиграли «Мальорке».

Дома в матче прошлого тура команда уступила «Альмерии».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эспаньол» – 2.46
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Хетафе» – 3.25
  • Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 3.05
  • Обе забьют — нет – 1.68
  • Обе забьют — да – 2.19
  • Тотал голов больше 1.5 гола – 1.52
  • Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.48

Статистика

  • Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
  • «Эспаньол» проиграл в четырёх матчах из пяти крайних
  • За аналогичный период «Хетафе» уступил в трёх поединках.

Прогноз

Сложно отдать предпочтение в данной паре какой-то конкретной команде. Соперники находятся примерно на одном уровне. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.05.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эспаньол
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:49
В этом матче каждая команда будет стремиться набрать баллы соответственно можно ожидать тотал меньше 2,5 в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 07:37
В текущем сезоне букмекеры частенько недооценивают матчи испанской Ла Лиги, давая на ТБ 1,5 довольно неплохие кэфы. Особенно это касается матчей прямых конкурентов в борьбе за выживание. Ими на данный момент и являются Хетафе с Эспаньолом, обитающие в зоне вылета. Смысла отсиживаться в обороне абсолютно нет ни хозяевам, ни гостям. Поэтому смело предположу, что в ближайшем поединке на стадионе "Корнелья Эль Прат" мы увидим минимум два точных удара. В последнее время ставка на ТБ 1,5 частенько играет и в матчах с участием Эспаньола, и в матчах с участием Хетафе. В трёх крайних личных встречах соперников данный тотал тоже пробивался (1-2, 2-0, 2-1). Причём во всех трёх случаях - уже в первом тайме.
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