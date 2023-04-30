«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Хетафе», который состоится 30 апреля 2023 года

«Эспаньол»

«Попугаи» в чемпионате Испании находятся на предпоследнем месте на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Эспаньола». Восемь игр к ряду «бело-синие» не выигрывают. С разницей в пару голов «попугаи» проиграли «Бетису» в матче 29-го тура Ла Лиги. «Нулёвку» раскатали дома «бело-синие» в позапрошлом туре чемпионата с «Кадисом».

В прошлом туре со счётом 2:4 «Эспаньол» проиграл «Вильярреалу» в гостях.

«Хетафе»

«Хетафе» в турнирной таблице Примеры находится на одну строчку выше «Эспаньола». Рассмотрим несколько футбольных поединков «городских» за последнее время. Пять матчей подряд «тёмно-синие» не радуют своих болельщиков победами. Вничью на своём поле «Хетафе» сыграл с «Барселоной» в матче 29-го тура Ла Лиги. На выезде «городские» с разницей в пару мячей проиграли «Мальорке».

Дома в матче прошлого тура команда уступила «Альмерии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.46

Ничья – 3.05

Победит «Хетафе» – 3.25

Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.52

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.48

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

«Эспаньол» проиграл в четырёх матчах из пяти крайних

За аналогичный период «Хетафе» уступил в трёх поединках.

Прогноз

Сложно отдать предпочтение в данной паре какой-то конкретной команде. Соперники находятся примерно на одном уровне. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.05.