«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Мидлсбро», который состоится 1 мая 2023 года

«Ротерхэм»

«Ротерхэм Юнайтед» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимает на данный момент двадцатое место. Команду от зоны вылета отделяют всего лишь два очка. Впереди у «мельников» осталось два матча до окончания текущего сезона. Чтобы исключить вероятность вылета из Чемпионшипа, команде необходимо набрать хотя бы одно очко. Пять матчей подряд «Ротерхэм» не выигрывает. С разницей в один мяч «мельники» уступили клубу «Бристоль Сити».

Дома в матче прошлого тура со счётом 1:2 «Ротерхэм Юнайтед» проиграл «Кардиффу».

«Мидлсбро»

«Смогги» в Чемпионшипе занимает четвёртое место и может побороться за право попасть в Премьер-лигу. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боро» за последнее время. С большим счётом на своём поле «Мидлсбро» обыграл «канареек» из Норвича в матче 42-го тура Чемпион Лиги. Победой «Боро» завершилась домашняя игра над «тиграми». «Смогги» на один гол от «Халла» ответили тремя забитыми мячами.

В прошлом туре на выезде «Мидлсбро» проиграл со счётом 1:2 «шляпникам» из Лутона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 3.45

Ничья – 3.40

Победит «Мидлсбро» – 2.09

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей «мельники» проиграли в трёх

«Мидлсбро» уступил своим оппонентам в двух встречах из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Мидлсбро» коэффициент 2.09. «Боро» уже доводилось обыгрывать «мельников» на их поле. В предстоящем матче мы увидим победу гостей с разницей в один мяч.