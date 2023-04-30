«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Мидлсбро», который состоится 1 мая 2023 года
«Ротерхэм»
«Ротерхэм Юнайтед» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимает на данный момент двадцатое место. Команду от зоны вылета отделяют всего лишь два очка. Впереди у «мельников» осталось два матча до окончания текущего сезона. Чтобы исключить вероятность вылета из Чемпионшипа, команде необходимо набрать хотя бы одно очко. Пять матчей подряд «Ротерхэм» не выигрывает. С разницей в один мяч «мельники» уступили клубу «Бристоль Сити».
Дома в матче прошлого тура со счётом 1:2 «Ротерхэм Юнайтед» проиграл «Кардиффу».
«Мидлсбро»
«Смогги» в Чемпионшипе занимает четвёртое место и может побороться за право попасть в Премьер-лигу. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боро» за последнее время. С большим счётом на своём поле «Мидлсбро» обыграл «канареек» из Норвича в матче 42-го тура Чемпион Лиги. Победой «Боро» завершилась домашняя игра над «тиграми». «Смогги» на один гол от «Халла» ответили тремя забитыми мячами.
В прошлом туре на выезде «Мидлсбро» проиграл со счётом 1:2 «шляпникам» из Лутона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» – 3.45
- Ничья – 3.40
- Победит «Мидлсбро» – 2.09
- Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.60
- Обе забьют — нет – 1.98
- Обе забьют — да – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Из пяти последних матчей «мельники» проиграли в трёх
- «Мидлсбро» уступил своим оппонентам в двух встречах из пяти крайних.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Мидлсбро» коэффициент 2.09. «Боро» уже доводилось обыгрывать «мельников» на их поле. В предстоящем матче мы увидим победу гостей с разницей в один мяч.