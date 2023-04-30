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«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:59
«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Мидлсбро», который состоится 1 мая 2023 года

«Ротерхэм»

«Ротерхэм Юнайтед» в турнирной таблице Чемпион Лиги занимает на данный момент двадцатое место. Команду от зоны вылета отделяют всего лишь два очка. Впереди у «мельников» осталось два матча до окончания текущего сезона. Чтобы исключить вероятность вылета из Чемпионшипа, команде необходимо набрать хотя бы одно очко. Пять матчей подряд «Ротерхэм» не выигрывает. С разницей в один мяч «мельники» уступили клубу «Бристоль Сити».

Дома в матче прошлого тура со счётом 1:2 «Ротерхэм Юнайтед» проиграл «Кардиффу».

«Мидлсбро»

«Смогги» в Чемпионшипе занимает четвёртое место и может побороться за право попасть в Премьер-лигу. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Боро» за последнее время. С большим счётом на своём поле «Мидлсбро» обыграл «канареек» из Норвича в матче 42-го тура Чемпион Лиги. Победой «Боро» завершилась домашняя игра над «тиграми». «Смогги» на один гол от «Халла» ответили тремя забитыми мячами.

В прошлом туре на выезде «Мидлсбро» проиграл со счётом 1:2 «шляпникам» из Лутона.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 3.45
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Мидлсбро» – 2.09
  • Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 1.98
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из пяти последних матчей «мельники» проиграли в трёх
  • «Мидлсбро» уступил своим оппонентам в двух встречах из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Мидлсбро» коэффициент 2.09. «Боро» уже доводилось обыгрывать «мельников» на их поле. В предстоящем матче мы увидим победу гостей с разницей в один мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк мидлсбро
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