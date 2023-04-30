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«Спортинг Хихон» – «Луго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:27
«Спортинг Хихон» – «Луго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Спортинг Хихон» – «Луго», который состоится 1 мая 2023 года

«Спортинг Хихон»

Подопечные Мигеля Рамиреса в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент восемнадцатое место. Шесть очков отделяют команду от зоны вылета. Расслабляться «красно-белым» ещё рано. На выезде с разницей в пару мячей «Спортинг» в гостях обыграл «Ибицу» в матче 35-го тура Сегунды. Дома «Спортинг Хихон» разошёлся миром с «Алавесом» в позапрошлом туре (0:0).

На прошлых выходных «красно-белые» со счётом 1:2 проиграли «Картахене» на выезде.

«Луго»

Последнюю строчку турнирной таблицы Сегунды занимает команда из Луго на сегодняшний день. Теоретические шансы у клуба остаются на то, чтобы не вылететь из второго футбольного дивизиона. С одинаковым счётом 0:0 вничью сыграла команда с «Понферрадиной» и «Тенерифе». На выезде в один мяч «Луго» проиграло «Реалу Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата. Голом за гостей отличился Торрес.

Дома в матче прошлого тура команда потерпела поражение от «Малаги» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спортинг Хихон» – 1.51
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Луго» – 7.20
  • Победит «Спортинг Хихон» с форой -1.5 – 2.50
  • Обе забьют — нет – 1.48
  • Обе забьют — да – 2.47
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.33
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

  • В одной игре «Спортинг Хихон» уступил из пяти последних
  • За аналогичный период «Луго» проиграло своим соперникам в трёх встречах
  • Пять крайних очных матчей подряд завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51 на победу команды «Спортинг Хихон». Не на столько хорош на данном этапе «Спортинг», на сколько слаба команда «Луго».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Хозяева фавориты этого матча, поэтому П1 можно смело заиграть
Гость
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