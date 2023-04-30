«Спортинг Хихон» – «Луго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Спортинг Хихон» – «Луго», который состоится 1 мая 2023 года

«Спортинг Хихон»

Подопечные Мигеля Рамиреса в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент восемнадцатое место. Шесть очков отделяют команду от зоны вылета. Расслабляться «красно-белым» ещё рано. На выезде с разницей в пару мячей «Спортинг» в гостях обыграл «Ибицу» в матче 35-го тура Сегунды. Дома «Спортинг Хихон» разошёлся миром с «Алавесом» в позапрошлом туре (0:0).

На прошлых выходных «красно-белые» со счётом 1:2 проиграли «Картахене» на выезде.

«Луго»

Последнюю строчку турнирной таблицы Сегунды занимает команда из Луго на сегодняшний день. Теоретические шансы у клуба остаются на то, чтобы не вылететь из второго футбольного дивизиона. С одинаковым счётом 0:0 вничью сыграла команда с «Понферрадиной» и «Тенерифе». На выезде в один мяч «Луго» проиграло «Реалу Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата. Голом за гостей отличился Торрес.

Дома в матче прошлого тура команда потерпела поражение от «Малаги» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Хихон» – 1.51

Ничья – 3.85

Победит «Луго» – 7.20

Победит «Спортинг Хихон» с форой -1.5 – 2.50

Обе забьют — нет – 1.48

Обе забьют — да – 2.47

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.33

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

В одной игре «Спортинг Хихон» уступил из пяти последних

За аналогичный период «Луго» проиграло своим соперникам в трёх встречах

Пять крайних очных матчей подряд завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.51 на победу команды «Спортинг Хихон». Не на столько хорош на данном этапе «Спортинг», на сколько слаба команда «Луго».