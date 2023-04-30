«Арсенал» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси», который состоится 2 мая 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на данный момент второе место, уступая «горожанам» из Манчестера одно очко. В четырёх крайних матчах «красно-белые» не выигрывают у своих оппонентов. С одинаковым счётом 2:2 вничью сыграли «канониры» с «молотобойцами» и «красными» из Ливерпуля. 21 апреля ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с командой «Саутгемптон» (3:3).

Со счётом 1:4 «Арсенал» потерпел поражение от «Ман Сити» в матче 33-го тура Премьер-лиги.

«Челси»

Лондонские «пенсионеры» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Пять матчей к ряду длится проигрышная серия «синих». В матче 31-го тура Премьер-лиги «Челси» дома проиграл «Брайтону» с разницей в один гол. С общим счётом 0:4 по сумме двух встреч «пенсионеры» проиграли «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

26 апреля «Челси» дома проиграл «пчёлам» из Брентфорда со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.66

Ничья – 4.10

Победит «Челси» – 5.20

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очных встречи из пяти крайних

Из десяти последних матчей в четырёх «канониры» взяли верх над своими соперниками

В двух поединках из десяти крайних «синие» выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 1.66. «Канонирам» необходимо догонять «Ман Сити» и в предстоящем матче «Арсенал» одержит уверенную победу над «Челси».