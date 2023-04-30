«Арсенал» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси», который состоится 2 мая 2023 года
«Арсенал»
«Канониры» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на данный момент второе место, уступая «горожанам» из Манчестера одно очко. В четырёх крайних матчах «красно-белые» не выигрывают у своих оппонентов. С одинаковым счётом 2:2 вничью сыграли «канониры» с «молотобойцами» и «красными» из Ливерпуля. 21 апреля ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с командой «Саутгемптон» (3:3).
Со счётом 1:4 «Арсенал» потерпел поражение от «Ман Сити» в матче 33-го тура Премьер-лиги.
«Челси»
Лондонские «пенсионеры» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Пять матчей к ряду длится проигрышная серия «синих». В матче 31-го тура Премьер-лиги «Челси» дома проиграл «Брайтону» с разницей в один гол. С общим счётом 0:4 по сумме двух встреч «пенсионеры» проиграли «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
26 апреля «Челси» дома проиграл «пчёлам» из Брентфорда со счётом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.66
- Ничья – 4.10
- Победит «Челси» – 5.20
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.66
- Обе забьют — нет – 1.99
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три очных встречи из пяти крайних
- Из десяти последних матчей в четырёх «канониры» взяли верх над своими соперниками
- В двух поединках из десяти крайних «синие» выиграли.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 1.66. «Канонирам» необходимо догонять «Ман Сити» и в предстоящем матче «Арсенал» одержит уверенную победу над «Челси».