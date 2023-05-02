«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», который состоится 3 мая 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают первое место на текущий момент, опережая на одно очко «канониров». Почти три месяца «небесно-голубые» не уступают своим соперникам. В полуфинале Кубка Англии хет-трик алжирского нападающего Рияда Мареза позволил «Ман Сити» одержать победу над «клинками» из Шеффилда. В позапрошлом туре Премьер-лиги с разницей в три гола «горожане» обыграли «Арсенал» (4:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Манчестер Сити» взял верх над «Фулхэмом» в гостях.

«Вест Хэм»

«Железные» за пять матчей до окончания текущего сезона занимают пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «молотобойцев» за последнее время. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Вест Хэм» в гостях выиграл у «Борнмута». В позапрошлом туре чемпионата, открыв счёт первыми, «железные» на своём поле потерпели поражение от «Ливерпуля» с разницей в один мяч.

«Кристал Пэлас» в матче 34-го тура обыграл в напряжённой борьбе «молотобойцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.21

Ничья – 7.20

Победит «Вест Хэм» – 13.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.59

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.71

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал меньше 3.5 голов за игру

Девять побед одержали «небесно-голубые» в десяти последних футбольных поединках

За аналогичный период «железные» в пяти матчах обыграли своих оппонентов.

Прогноз

В крайней встрече команд «горожане» обыграли в гостях «молотобойцев». В будущей встрече соперников на поле «манкунианцев» с разницей в пару голов «небесно-голубые» одержат победу над «Вест Хэмом». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ман Сити» с форой -1.5 коэффициент 1.59.