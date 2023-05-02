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«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:33
«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Вильярреал», который состоится 3 мая 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент семнадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «оранжевых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «жёлтой подлодкой» из Вильярреаля. Поразив дважды ворота оппонента, в сухую «Валенсия» в гостях одержала победу над «Эльче» в матче 30-го тура Ла Лиги. Пропустив первыми, «летучие мыши» в один мяч обыграли «Вальядолид» на своём поле.

В 32-ом туре «оранжевые» со счётом 1:2 уступили на выезде «Кадису».

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» за шесть игр до конца чемпионата входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Вильярреала» за последнее время. 23 апреля в матче 30-го тура Примеры, пропустив на четвёртой добавленной минуте в конце матча, «жёлтые» уступили в гостях «Севилье». С разницей в пару мячей «жёлтая подлодка» обыграла дома «Эспаньол» в позапрошлом туре чемпионата.

Со счётом 3:1 «Вильярреал» взял верх над «Сельтой» в матче 32-го тура Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 2.85
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Вильярреал» – 2.55
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.70
  • Обе забьют — нет – 2.22
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личных встречи команд из пяти крайних
  • Три поражения потерпели «оранжевые» в пяти последних матчах
  • За тот же период «жёлтая подлодка» проиграла в двух поединках.

Прогноз

Всего лишь два очка отделяют «летучих мышей» от зоны вылета. В предстоящем матче «Валенсия» попытается увеличить отрыв от восемнадцатого места. В свою очередь, «Вильярреал» может ещё побороться за более высокие строчки турнирной таблицы Ла Лиги. Ни одна из команд не станет уступать. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.40.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:51
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:39
Валенсия мотивирована на победу, но одной мотивации зачастую оказывается маловато для достижения положительного результата. В трёх крайних домашних матчах чемпионата "летучие мыши" одержали всего одну викторию. Очень сильно сомневаюсь, что даже на "Месталье" они обыграют крепкий Вильярреал, идущий в топ-5 таблицы. "Жёлтая субмарина" потерпела лишь одно поражение в четырёх предыдущих выездных поединках Ла Лиги при трёх победах. А в поединке первого круга текущего сезона взяла верх над Валенсией (2-1). Думаю, и в гостевой встрече с данным соперников подопечные Кике Сетьена зацепят минимум ничью. Ставка - Х2.
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