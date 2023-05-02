«Валенсия» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Вильярреал», который состоится 3 мая 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент семнадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «оранжевых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «жёлтой подлодкой» из Вильярреаля. Поразив дважды ворота оппонента, в сухую «Валенсия» в гостях одержала победу над «Эльче» в матче 30-го тура Ла Лиги. Пропустив первыми, «летучие мыши» в один мяч обыграли «Вальядолид» на своём поле.

В 32-ом туре «оранжевые» со счётом 1:2 уступили на выезде «Кадису».

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» за шесть игр до конца чемпионата входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Вильярреала» за последнее время. 23 апреля в матче 30-го тура Примеры, пропустив на четвёртой добавленной минуте в конце матча, «жёлтые» уступили в гостях «Севилье». С разницей в пару мячей «жёлтая подлодка» обыграла дома «Эспаньол» в позапрошлом туре чемпионата.

Со счётом 3:1 «Вильярреал» взял верх над «Сельтой» в матче 32-го тура Ла Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.85

Ничья – 3.40

Победит «Вильярреал» – 2.55

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личных встречи команд из пяти крайних

Три поражения потерпели «оранжевые» в пяти последних матчах

За тот же период «жёлтая подлодка» проиграла в двух поединках.

Прогноз

Всего лишь два очка отделяют «летучих мышей» от зоны вылета. В предстоящем матче «Валенсия» попытается увеличить отрыв от восемнадцатого места. В свою очередь, «Вильярреал» может ещё побороться за более высокие строчки турнирной таблицы Ла Лиги. Ни одна из команд не станет уступать. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.40.