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«Шелбурн» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:26
«Шелбурн» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – ЮКД, который состоится 5 мая 2023 года

«Шелбурн»

«Красные» после тринадцати туров текущего сезона занимают шестое место в ирландском первенстве. В шести играх подряд подопечные Дэмьена Даффа не уступают своим соперникам. Вспомним несколько недавних игр с участием команды. Ничью «Шелбурн» раскатал на своём поле с «Дандолком» в рамках матча 11-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в один мяч «красные» взяли верх над командой «Корк Сити».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с клубом «Дроэда Юнайтед» (1:1).

ЮКД

«Студенты» на текущий момент одержали только одну победу в чемпионате и занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Рассмотрим футбольные поединки «колледжа» за последнее время. «Слайго Роверс» взял верх над ЮКД в матче 11-го тура чемпионата Ирландии (3:1). На своём поле «студенты» раскатали дома ничью с футбольным клубом «Богемианс», обменявшись голами во второй половине встречи.

В игре прошлого тура Премьер-дивизиона ЮКД в сухую проиграл «Дандолку» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шелбурн» – 1.44
  • Ничья – 4.40
  • Победит ЮКД – 7.80
  • Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.26
  • Обе забьют — нет – 1.60
  • Обе забьют — да – 2.29
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

  • Три очных встречи команд из пяти крайних завершились ничейным исходом
  • Три победы одержали «красные» в десяти последних матчах
  • Только в одной игре с начала сезона «студенты» порадовали победой своих поклонников.

Прогноз

В предстоящем матче с большой долей вероятности хозяева обыграют гостей и забьют, как минимум, на пару голов больше. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу команды «Шелбурн» с форой -1.5.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Шелбурн
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:20
Ну в этом матче особо ничего выдумывать не нужно и просто поставить на фаворита, коим являются хозяева поля, да и кэф не совсем маленький.
Гость
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