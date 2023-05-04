«Шелбурн» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – ЮКД, который состоится 5 мая 2023 года
«Шелбурн»
«Красные» после тринадцати туров текущего сезона занимают шестое место в ирландском первенстве. В шести играх подряд подопечные Дэмьена Даффа не уступают своим соперникам. Вспомним несколько недавних игр с участием команды. Ничью «Шелбурн» раскатал на своём поле с «Дандолком» в рамках матча 11-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в один мяч «красные» взяли верх над командой «Корк Сити».
Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с клубом «Дроэда Юнайтед» (1:1).
ЮКД
«Студенты» на текущий момент одержали только одну победу в чемпионате и занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Рассмотрим футбольные поединки «колледжа» за последнее время. «Слайго Роверс» взял верх над ЮКД в матче 11-го тура чемпионата Ирландии (3:1). На своём поле «студенты» раскатали дома ничью с футбольным клубом «Богемианс», обменявшись голами во второй половине встречи.
В игре прошлого тура Премьер-дивизиона ЮКД в сухую проиграл «Дандолку» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шелбурн» – 1.44
- Ничья – 4.40
- Победит ЮКД – 7.80
- Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.26
- Обе забьют — нет – 1.60
- Обе забьют — да – 2.29
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- Три очных встречи команд из пяти крайних завершились ничейным исходом
- Три победы одержали «красные» в десяти последних матчах
- Только в одной игре с начала сезона «студенты» порадовали победой своих поклонников.
Прогноз
В предстоящем матче с большой долей вероятности хозяева обыграют гостей и забьют, как минимум, на пару голов больше. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу команды «Шелбурн» с форой -1.5.