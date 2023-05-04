«Шелбурн» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – ЮКД, который состоится 5 мая 2023 года

«Шелбурн»

«Красные» после тринадцати туров текущего сезона занимают шестое место в ирландском первенстве. В шести играх подряд подопечные Дэмьена Даффа не уступают своим соперникам. Вспомним несколько недавних игр с участием команды. Ничью «Шелбурн» раскатал на своём поле с «Дандолком» в рамках матча 11-го тура Премьер-дивизиона. С разницей в один мяч «красные» взяли верх над командой «Корк Сити».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с клубом «Дроэда Юнайтед» (1:1).

ЮКД

«Студенты» на текущий момент одержали только одну победу в чемпионате и занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Рассмотрим футбольные поединки «колледжа» за последнее время. «Слайго Роверс» взял верх над ЮКД в матче 11-го тура чемпионата Ирландии (3:1). На своём поле «студенты» раскатали дома ничью с футбольным клубом «Богемианс», обменявшись голами во второй половине встречи.

В игре прошлого тура Премьер-дивизиона ЮКД в сухую проиграл «Дандолку» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 1.44

Ничья – 4.40

Победит ЮКД – 7.80

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Три очных встречи команд из пяти крайних завершились ничейным исходом

Три победы одержали «красные» в десяти последних матчах

Только в одной игре с начала сезона «студенты» порадовали победой своих поклонников.

Прогноз

В предстоящем матче с большой долей вероятности хозяева обыграют гостей и забьют, как минимум, на пару голов больше. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу команды «Шелбурн» с форой -1.5.