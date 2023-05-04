«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Богемианс», который состоится 5 мая 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» в турнирной таблице ирландского первенства занимают на данный момент второе место, уступая четыре очка «Богемиансу». Два месяца «Роверс» не уступает никому в Премьер-дивизионе. На выезде в матче 11-го тура «Шемрок» взял верх над «святошами» (2:0). Дома с разницей в один мяч «зелёно-белые» обыграли команду «Слайго Роверс» в игре позапрошлого тура чемпионата Ирландии.

1 мая со счётом 2:0 «обручи» одержали победу над «красно-белой армией» из города Дерри.

«Богемианс»

«Цыгане» возглавляют турнирную таблицу Премьер-дивизиона после тринадцати матчей текущего сезона. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием «чёрно-красных», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «обручами». На выезде в сухую, дважды поразив ворота соперника, «Богемианс» выиграл у «Дроэды». В матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии «цыгане» разошлись миром со «студентами».

С разгромным счётом на своём поле «чёрно-красные» взяли верх над командой «Корк Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.76

Ничья – 3.80

Победит «Богемианс» – 4.60

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Из пяти своих крайних матчей «Шемрок» одержал победы в четырёх

«Богемианс» из пяти последних футбольных поединков обыграл своих оппонентов в трёх встречах

В четырёх личных матчах команд из пяти крайних исход был следующий: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Шемрок Роверс» коэффициент 1.76. Действующий чемпион Ирландии одержит уверенную победу в предстоящей игре и сократит отставание от первого места.