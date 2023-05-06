Экс-игрок «Зенита» Халк купил самолёт.

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сегодня, 10:13

Нападающий «Атлетико Минейро» стал владельцем самолёта.

Бразилец купил модель Hawker 400XP PS-HLK, который стоит около 8 миллионов долларов. Это небольшое воздушное судно предназначено для коротких перелетов и способно разгоняться до 800 км/ч. Самолет может пролететь 2500 км c шестью пассажирами на борту.