Экс-игрок «Зенита» Халк купил самолёт.

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал владельцем самолёта.
Бразилец купил модель Hawker 400XP PS-HLK, который стоит около 8 миллионов долларов. Это небольшое воздушное судно предназначено для коротких перелетов и способно разгоняться до 800 км/ч. Самолет может пролететь 2500 км c шестью пассажирами на борту.
4,5 сезона в Шанхае..с зарплатой более 1 млн евро в месяц....
4,5 сезона в Шанхае..с зарплатой более 1 млн евро в месяц....
Ашан , Мурманское шоссе 1А . Скидки 25%, для бывших игроков Зенита !)
Ашан , Мурманское шоссе 1А . Скидки 25%, для бывших игроков Зенита !)
Продолжение будет таким :
"У тебя и у меня ,скажи на милость,столько вдруг друзей-знакомых появилось-превратился я в домашнее такси...
Долго думал,как закончить эту гонку,не купить-ли мне зелёную трёхтонку? Думал-думал и купил...велосипед!Счастлив я ,на нём,счастлив я,на нём,счастлив я-на нём второго места нет!"
Продолжение будет таким :
"У тебя и у меня ,скажи на милость,столько вдруг друзей-знакомых появилось-превратился я в домашнее такси...
Долго думал,как закончить эту гонку,не купить-ли мне зелёную трёхтонку? Думал-думал и купил...велосипед!Счастлив я ,на нём,счастлив я,на нём,счастлив я-на нём второго места нет!"