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ГлавнаяНовостиВокруг футболаБразилия. Серия А 2023

Экс-игрок «Зенита» Халк купил самолёт

сегодня, 10:13

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал владельцем самолёта.

Бразилец купил модель Hawker 400XP PS-HLK, который стоит около 8 миллионов долларов. Это небольшое воздушное судно предназначено для коротких перелетов и способно разгоняться до 800 км/ч. Самолет может пролететь 2500 км c шестью пассажирами на борту.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:48, ред.
После карьеры в Китае удивительно что приобрёл не авиакомпанию..
4,5 сезона в Шанхае..с зарплатой более 1 млн евро в месяц....
ДСА
ДСА
сегодня в 13:08
2500 - короткий перелет?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:27
Экс-игрок «Зенита» Халк купил самолёт.
Ашан , Мурманское шоссе 1А . Скидки 25%, для бывших игроков Зенита !)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:25
Теперь Халк сможет регулярно прилетать на матчи с участием Зенита...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:11
Вот это настоящая футбольная новость - пушка !)
36n8mfgb6prq
36n8mfgb6prq
сегодня в 11:07
Красиво жить не запретишь!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:06, ред.
Дворняжки снова заливаются неистовым лаем.
Продолжение будет таким :
"У тебя и у меня ,скажи на милость,столько вдруг друзей-знакомых появилось-превратился я в домашнее такси...
Долго думал,как закончить эту гонку,не купить-ли мне зелёную трёхтонку? Думал-думал и купил...велосипед!Счастлив я ,на нём,счастлив я,на нём,счастлив я-на нём второго места нет!"
Гость
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