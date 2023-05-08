Самая скандальная команда сезона в РПЛ. Арбитры не улучшили свою репутацию

1683528541

08 мая 2023, 09:49

Огорчает непоследовательность.

Давления нет, а ошибок нахватались

Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством 2024-го, ведь год назад поздравлял с нынешним титулом. Предсказуемая развязка. А поскольку нет разницы между вторым и третьим местами без путевки в Лигу чемпионов – раньше на кону было около 30 миллионов евро, то нет давления на рефери. Даже если бы судьи совершили столько ошибок не в пользу «Зенита», как набралось против «Крыльев Советов», то в общей таблице Семак стал бы чемпионом не сейчас, а чуть позже.

По командам, которые идут на вылет, тоже мало вопросов. «Химки» и «Торпедо» тонут сами. «Факел» и «Пари НН» не тянут, эти клубы не имеют ресурса для подобных игр. Но рефери ошибаются то тут, то там, а зрители запоминают. И поскольку мотивации в РПЛ стало меньше – Денисов прав, то у всех болельщиков накопились вопросы к третьей стороне. И это обидно, ведь означает, что уровень мастерства арбитров не позволил им отработать самый легкий в их жизни сезон без серьезных ошибок.

Судьи начали вариться в своем соку

В конце прошлого года 14 рефери получили лицензии ФИФА . Но если раньше Карасев и компания были частью экосистемы, где тоже есть мотивация – еврокубки, чемпионаты мира и Европы, то сейчас никто не будет связываться с российскими арбитрами. Не станут готовить их, объяснять нюансы. А Мажич, который рядом бегает, не такой авторитетный педагог и методист, чтобы вся система держалась на его плечах. Поэтому происходит консервация, что в сфере права опасно.

Вряд ли стоит включать вентилятор, сезон точно не самый дикий по судейству. Но «Спартаку» обидно, что гол Мостового после фола. «Локомотиву» обидно, что набралось ошибок не в их пользу. «Ростову» и «Краснодару» наоборот помогли, хотя это опять отражает потерю турнирного смысла. Раньше рефери не любили эти два клуба. А сейчас без разницы, что южане могут забрать «столичные» позиции на пьедестале. Дожили, что не прогрессировал даже Карасев.

У болельщиков нет доверия к рефери

Не знаем, как это исправить. Видели, как ЭСК РФС выносит вердикты после ошибок арбитров. Например, против «Ахмата» и «Динамо» рефери помогли «Спартаку». А против «Зенита» команда Абаскаля наоборот пострадала от Кукуяна, как раньше от Мешкова. Кому можно доверять, если собственное начальство частенько отстраняет рефери с именем? А других прощает, ведь кому-то надо судить, всех не уберешь. Новых арбитров Коллина не подготовит. Да и падение уровня конкуренции расслабит молодых рефери. Центральных матчей с точки зрения таблицы стало намного меньше.

А если попросить выделить лучших рефери сезона, то в списке окажется Кукуян. И он не справился с матчем «Зенита» и «Спартака». Были верные решения, не будем приписывать Павлу лишние грехи. Но толчок Кузяева рефери проморгал, хотя фол был очевидным. Безбородов в последние годы хорошо работает, видно даже по количеству матчей, рекордсмен сезона. Но класса мало. Одни рефери помешаны на свистках, другие обожают пенальти, третьи ждут решения VAR , а это ведет к снижению оценок. Кто-то дает играть, другие мешают. Система дала трещину.

Нет понятной методики судейства

Представители экспертно-судейской комиссии часто подтверждает то, что зритель пишет сразу. Почему одинаковые эпизоды трактуются по-разному? Даже если внимательно следить за оценками эпизодов от Федотова, то заметите, что у эксперта есть определенный стиль. Однотипные эпизоды он старается трактовать одинаково. В этом один из центральных принципов правосудия. Идентичные правонарушения – один вердикт.

Но в РПЛ на одного форварда нельзя чихнуть, а другому выпишут желтую карточку за симуляцию, если упадет. Причем не говорим об институте репутации. Тюкавина, Комличенко и Соболева не преследуют арбитры, которые любое падение расценивают за инсценировку. Увидели много пенальти. Но не было одной методики, чтобы десять арбитров, которых в РФС считают лучшими, раз часто доверяют им матчи, провели успешный сезон.

Зрители не будут питаться на болоте

Раньше встречались турниры с более скандальным судейством. Но тогда на кону были огромные деньги и престиж клубов. Сейчас Федуна, чтобы на нем отыгрываться, больше нет. Так почему арбитры не использовали сезон с пользой и для прогресса? Печально, ведь есть зрители, которые смотрят только отдельные поединки РПЛ . На другие у них нет сил или желания. И если человек увидел фол Кузяева, а потом гол Мостового, то разочаровался.

Вы ему ничего не докажите. Дальше станет смотреть иностранные лиги. Там тоже есть грубейшие ошибки рефери и непоследовательные свистки. Но разницу между британским и российским правосудием легко понять. Рефери АПЛ чудят, ведь высокомерные, возрастные, отстали от жизни и не успевают за скоростями самой богатой лиги мира. У арбитров РФС , раз Дюков одобрял отстранение одиозных персон, намекая на причину, ситуация другая.