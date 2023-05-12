«ПСЖ» – «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Аяччо», который состоится 13 мая 2023 года
«ПСЖ»
Клуб из Парижа продолжает достаточно часто проигрывать матчи в чемпионате, а в самом коллективе царит не лучшая атмосфера из-за скандалов с главными звездами. Тем не менее, «ПСЖ» лидирует с 68 баллами в активе и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. В предстоящей встрече с одним из аутсайдеров Лиги 1 на своем поле, болельщики не поймут потерю очков в сезоне, где еще не гарантировано чемпионство.
7 мая «ПСЖ» обыграл на выезде «Труа» (3:1), а 30 апреля на своем поле уступили «Лорьяну» (1:3). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
«Аяччо»
Команда давно не побеждает в чемпионате Франции и имеет только теоретические шансы на спасение в этом сезоне. «Аяччо» занимает 18 место с 23 баллами и отстает на девять пунктов от ближайшего соперника, что отыграть за четыре тура практически невозможно. Предстоящий выездной матч с чемпионом Франции еще больше уменьшает и без того минимальные шансы гостей побороться за сохранение прописки в Лиге 1.
7 мая «Аяччо» смог отобрать один балл у «Тулузы» (0:0), а 29 апреля без шансов проиграл на выезде «Лиллю» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.11
- Ничья – 9.5
- Победит «Аяччо» – 24
Статистика
- «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
- «Аяччо» проиграл шесть последних выездных матчей в Лиге 1
- «ПСЖ» выиграл три последних поединка с «Аяччо»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Парижскому клубу нужны положительные эмоции, а «Аяччо» ужасно играет на выезде и не верит в свои силы. Прогнозируем крупную победу хозяев в этом противостоянии.