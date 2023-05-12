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«ПСЖ» – «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:21
«ПСЖ» – «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Аяччо», который состоится 13 мая 2023 года

«ПСЖ»

Клуб из Парижа продолжает достаточно часто проигрывать матчи в чемпионате, а в самом коллективе царит не лучшая атмосфера из-за скандалов с главными звездами. Тем не менее, «ПСЖ» лидирует с 68 баллами в активе и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. В предстоящей встрече с одним из аутсайдеров Лиги 1 на своем поле, болельщики не поймут потерю очков в сезоне, где еще не гарантировано чемпионство.

7 мая «ПСЖ» обыграл на выезде «Труа» (3:1), а 30 апреля на своем поле уступили «Лорьяну» (1:3). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Аяччо»

Команда давно не побеждает в чемпионате Франции и имеет только теоретические шансы на спасение в этом сезоне. «Аяччо» занимает 18 место с 23 баллами и отстает на девять пунктов от ближайшего соперника, что отыграть за четыре тура практически невозможно. Предстоящий выездной матч с чемпионом Франции еще больше уменьшает и без того минимальные шансы гостей побороться за сохранение прописки в Лиге 1.

7 мая «Аяччо» смог отобрать один балл у «Тулузы» (0:0), а 29 апреля без шансов проиграл на выезде «Лиллю» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.11
  • Ничья – 9.5
  • Победит «Аяччо» – 24

Статистика

  • «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
  • «Аяччо» проиграл шесть последних выездных матчей в Лиге 1
  • «ПСЖ» выиграл три последних поединка с «Аяччо»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Парижскому клубу нужны положительные эмоции, а «Аяччо» ужасно играет на выезде и не верит в свои силы. Прогнозируем крупную победу хозяев в этом противостоянии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:19
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче и тотал больше 2,5 команды преодолеют в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:02
Коэффициент на чистую победу ПСЖ неудивительно что очень низкий, так как в хозяйской победе тут сомневаться особо не приходится. Вот собственно и можно тут рассмотреть вариант минусовой форы на хозяев, и свой выбор остановлю на варианте: Фора(-2) на ПСЖ. Минимум в пару мячей хозяева тут точно победу осилят, ну а там собственно и что-то типа 3:0, 4:0 запросто получится может.
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