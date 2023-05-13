«Крылья Советов» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив», который состоится 14 мая 2023 года
«Крылья Советов»
Самарский клуб в последнее время выглядит неубедительно в РПЛ и не может выиграть уже несколько матчей подряд. На данный момент «Крылья Советов» всего на одно очков опережают зону вылета и располагаются на 12 месте с 25 очками. В домашней встрече с набравших ход «Локомотивом» хозяевам точно не будет просто, но шансы набрать важные баллы определенно будут появляться.
7 мая «Крылья Советов» уступили на выезде «Краснодару» (1:2), а 29 апреля разгромно проиграли «Зениту» (1:5).
«Локомотив»
«Железнодорожники» очень редко проигрывают во второй половине сезона и смогли подняться уже в середину турнирной таблицы, а именно на девятое место с 35 очками. «Локомотив» отстает от «Оренбурга» на четыре балла и может спокойно доигрывать сезон, не опасаясь за свое место в РПЛ, что еще зимой казалось большой проблемой. Матч не имеет яркой вывески, но обещает быть насыщенным и интересным.
8 мая «Локомотив» уверенно переиграл на своем поле «Сочи» (3:0), а 30 апреля разгромил «Химки» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 2.15
- Ничья – 3.75
- Победит «Локомотив» – 3.2
Статистика
- «Крылья Советов» выиграли лишь один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл на выезде в основное время только два матча из последних десяти
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних встреч у самарского клуба при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч будет неуступчивый, а команды в конечном итоге поделят очки, что больше устроит московский клуб, чем «Крылья Советов», которые борются за выживание.