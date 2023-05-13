«Крылья Советов» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1683989267

вчера, 17:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив», который состоится 14 мая 2023 года

«Крылья Советов»

Самарский клуб в последнее время выглядит неубедительно в РПЛ и не может выиграть уже несколько матчей подряд. На данный момент «Крылья Советов» всего на одно очков опережают зону вылета и располагаются на 12 месте с 25 очками. В домашней встрече с набравших ход «Локомотивом» хозяевам точно не будет просто, но шансы набрать важные баллы определенно будут появляться.

7 мая «Крылья Советов» уступили на выезде «Краснодару» (1:2), а 29 апреля разгромно проиграли «Зениту» (1:5).

«Локомотив»

«Железнодорожники» очень редко проигрывают во второй половине сезона и смогли подняться уже в середину турнирной таблицы, а именно на девятое место с 35 очками. «Локомотив» отстает от «Оренбурга» на четыре балла и может спокойно доигрывать сезон, не опасаясь за свое место в РПЛ , что еще зимой казалось большой проблемой. Матч не имеет яркой вывески, но обещает быть насыщенным и интересным.

8 мая «Локомотив» уверенно переиграл на своем поле «Сочи» (3:0), а 30 апреля разгромил «Химки» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.15

Ничья – 3.75

Победит «Локомотив» – 3.2

Статистика

«Крылья Советов» выиграли лишь один матч из последних десяти во всех турнирах

«Локомотив» проиграл на выезде в основное время только два матча из последних десяти

«Локомотив» выиграл три из пяти последних встреч у самарского клуба при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч будет неуступчивый, а команды в конечном итоге поделят очки, что больше устроит московский клуб, чем «Крылья Советов», которые борются за выживание.