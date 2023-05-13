«Сочи» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Ростов», который состоится 14 мая 2023 года

«Сочи»

«Сочи» набрал всего три очка в пяти последних турах РПЛ и прозябает в середине турнирной таблицы. В активе команды 34 балла и десятое место с отставанием от «Локомотива» на один пункт. Коллектив доигрывает сезон и против мотивированного «Ростова», который борется за серебряные медали ему будет очень непросто, что от этого не делает противостояние интересным и принципиальным за счет известного события между клубами в коронавирусный период.

8 мая «Сочи» крупно проиграл на выезде «Локомотиву» (0:3), а 30 апреля на своем поле оказался сильнее «Торпедо» (3:1).

«Ростов»

Осечка «Спартака» в матче с аутсайдером чемпионата увеличила шансы «Ростова» обойти «Спартак» по итогам сезона в РПЛ . Коллектив на данный момент идет на третье месте с 50 очками, но смог выиграть только один матч из пяти последних туров. В матче с кризисным «Сочи» гостям очень нужна победа, которая очень может повлиять на распределение мест уже через месяц.

6 мая «Ростов» проиграл на своем поле неугомонному «Факелу» (0:2), а 29 апреля поделил очки в Москве со «Спартаком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 2.4

Ничья – 3.5

Победит «Ростов» – 2.9

Статистика

«Сочи» проиграл шесть из восьми последних матчей в чемпионате России

Три из пяти последних поединков «Ростова» завершились вничью

«Сочи» выиграл у «Ростова» три из пяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды играют между собой достаточно результативно и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество голов.