«Сампдория» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Эмполи», который состоится 15 мая 2023 года

«Сампдория»

«Сампдория» еще официально не вылетела из Серии А, но реальных шансов на спасение у коллектива нет. Клуб занимает последнее место с 17 баллами и отстает от спасительной 17й позиции на 13 пунктов, что отыграть практически невозможно. В домашней встрече» с «Эмполи» хозяева попытаются порадовать своих болельщиков и начать готовиться к Серии B, чтобы не задержаться там надолго.

8 мая «Сампдория» проиграла «Удинезе» (0:2), а 3 мая с тем же счетом уступила «Торино» (0:2). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Эмполи»

После серии неудачных матчей «Эмполи» набрал максимум очков в двух последних турах и обезопасил себя от зоны вылета. На данный момент команда имеет 38 очков, что на восемь пунктов больше, чем у «Специи», идущей на 18 месте. В выездной встрече с последней командой чемпионата у гостей будет шанс еще сильнее упрочнить свое положение и спокойно доигрывать оставшиеся туры.

8 мая «Эмполи» на своем поле переиграл «Салернитану» (2:1), а четвертого числа разобрался и с «Болоньей» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 3.25

Ничья – 3.45

Победит «Эмполи» – 2.2

Статистика

«Сампдория» не может выиграть уже семь матчей подряд

«Эмполи» проиграл пять из семи последних выездных поединков при двух ничьих

«Сампдория» выиграла три из пяти последних матчей с «Эмполи»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют – нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что матч не будет насыщенным на события и зрители увидят много борьбы. Прогнозируем, что одна из команд не сумеет отличиться в этом поединке.