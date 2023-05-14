Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Интер» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pnnnacle

вчера, 18:06
«Интер» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pnnnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Милан», который состоится 16 мая 2023 года

«Интер»

Болельщики могут быть довольны своей командой, ведь она добилась хорошего преимущества перед ответным поединком и является фаворитом на выход в финал. Более того, теперь стадион в Милане будет состоять из большинства болельщиков «черно-синих», что должно придать им дополнительную мотивацию. В чемпионате Италии «Интер» закрепился на третьем месте и имеет хорошие шансы завершить сезон минимум в топ-4 Серии А.

13 мая «Интер» на своем поле разобрался с «Сассуоло» (4:2), а 10 числа обыграл в Лиге чемпионов «Милан» (2:0).

«Милан»

«Милан» на данный момент выглядит крайне растеряно, ведь во всех важных для себя турнирах ситуация для клуба складывается не лучшим образом. В Лиге чемпионов коллективу при чужих трибунах отыгрывать два мяча, а в чемпионате Италии «россонери» занимают пятое место с 61 баллом и отстает от четвертого «Лацио» на четыре пункта, рискуя не попасть в топ-4. В предстоящем матче «номинальные» гости постараются приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию как можно раньше и как минимум сровняться с принципиальным соперником в противостоянии.

13 мая «Милан» проиграл на выезде «Специи» в чемпионате Италии (0:2), а 10 мая уступил с тем же счетом «Интеру» в Лиге чемпионов (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 2.02
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Милан» – 3.9

Статистика

  • «Интер» выиграл семь последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд
  • «Интер» выиграл у «Милана» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Милан» будет искать моменты у ворот соперника и сможет их поразить, но и подопечные Индзаги в свою очередь отметятся голами.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:53
В этом ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА можно с уверенностью сказать что "Интер" не проиграет, единственное что может случится так это то что игра может завершиться ничейный исходом. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:09
Если Милан в первой встрече полуфинального противостояния наиграл только на гол, то показатель xG Интера составил 2,11 гола. То есть по сути "нерадзурри" наиграли на два мяча, их и забили. В ответном поединке мне видится ещё одна победа подопечных Индзаги, но в исход не полезу. Остановлюсь на ставке "обе забьют". Милану теперь просто нет смысла отсиживаться в обороне, нужно пытаться сотворить чудо и атаковать большими силами. Думаю, что одна из атак ребят Стефано Пиоли приведёт к взятию ворот соперника. Ну а то, что оппонент вынужден идти вперёд большими и силами и раскрываться, вполне логично может позволить отличиться Интеру. Ну, как минимум раз так точно. Жду яркого и зрелищного футбола в миланском дерби и забитых мячей с обеих сторон!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 