«Интер» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pnnnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Милан», который состоится 16 мая 2023 года
«Интер»
Болельщики могут быть довольны своей командой, ведь она добилась хорошего преимущества перед ответным поединком и является фаворитом на выход в финал. Более того, теперь стадион в Милане будет состоять из большинства болельщиков «черно-синих», что должно придать им дополнительную мотивацию. В чемпионате Италии «Интер» закрепился на третьем месте и имеет хорошие шансы завершить сезон минимум в топ-4 Серии А.
13 мая «Интер» на своем поле разобрался с «Сассуоло» (4:2), а 10 числа обыграл в Лиге чемпионов «Милан» (2:0).
«Милан»
«Милан» на данный момент выглядит крайне растеряно, ведь во всех важных для себя турнирах ситуация для клуба складывается не лучшим образом. В Лиге чемпионов коллективу при чужих трибунах отыгрывать два мяча, а в чемпионате Италии «россонери» занимают пятое место с 61 баллом и отстает от четвертого «Лацио» на четыре пункта, рискуя не попасть в топ-4. В предстоящем матче «номинальные» гости постараются приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию как можно раньше и как минимум сровняться с принципиальным соперником в противостоянии.
13 мая «Милан» проиграл на выезде «Специи» в чемпионате Италии (0:2), а 10 мая уступил с тем же счетом «Интеру» в Лиге чемпионов (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.02
- Ничья – 3.35
- Победит «Милан» – 3.9
Статистика
- «Интер» выиграл семь последних матчей во всех турнирах
- «Милан» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд
- «Интер» выиграл у «Милана» четыре из пяти последних встреч
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Милан» будет искать моменты у ворот соперника и сможет их поразить, но и подопечные Индзаги в свою очередь отметятся голами.