«Интер» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pnnnacle

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вчера, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Милан», который состоится 16 мая 2023 года

«Интер»

Болельщики могут быть довольны своей командой, ведь она добилась хорошего преимущества перед ответным поединком и является фаворитом на выход в финал. Более того, теперь стадион в Милане будет состоять из большинства болельщиков «черно-синих», что должно придать им дополнительную мотивацию. В чемпионате Италии «Интер» закрепился на третьем месте и имеет хорошие шансы завершить сезон минимум в топ-4 Серии А.

13 мая «Интер» на своем поле разобрался с «Сассуоло» (4:2), а 10 числа обыграл в Лиге чемпионов «Милан» (2:0).

«Милан»

«Милан» на данный момент выглядит крайне растеряно, ведь во всех важных для себя турнирах ситуация для клуба складывается не лучшим образом. В Лиге чемпионов коллективу при чужих трибунах отыгрывать два мяча, а в чемпионате Италии «россонери» занимают пятое место с 61 баллом и отстает от четвертого «Лацио» на четыре пункта, рискуя не попасть в топ-4. В предстоящем матче «номинальные» гости постараются приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию как можно раньше и как минимум сровняться с принципиальным соперником в противостоянии.

13 мая «Милан» проиграл на выезде «Специи» в чемпионате Италии (0:2), а 10 мая уступил с тем же счетом «Интеру» в Лиге чемпионов (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.02

Ничья – 3.35

Победит «Милан» – 3.9

Статистика

«Интер» выиграл семь последних матчей во всех турнирах

«Милан» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

«Интер» выиграл у «Милана» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Милан» будет искать моменты у ворот соперника и сможет их поразить, но и подопечные Индзаги в свою очередь отметятся голами.