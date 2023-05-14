«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид, который состоится 17 мая 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» провели не лучший матч в Мадриде, но смогли добиться ничейного результата и теперь на своем поле постараются выйти во второй для себя финал Лиги чемпионов. В чемпионате Англии у «Манчестер Сити» все хорошо, ведь за три тура до конца турнира коллектив ведет четыре очка у «Арсенала» и имеет одну игру в запасе. Матч с «Реалом» становится самым важным для подопечных Гвардиолы в этом футбольном году.

14 мая «Манчестер Сити» без больших проблем обыграл на выезде «Эвертон», а девятого числа сыграл вничью с «Реалом» (1:1).

«Реал» Мадрид

«Реал» мог как проиграть, так и выиграть первый матч против главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, поэтому ничью для себя клуб может считать закономерным результатом. Также «сливочные» вернули себе второе место в чемпионате Испании, обойдя «Атлетико» после их осечки, хотя это не так важно для команды. В матче с «Манчестер Сити» мадридскому клубу придется продемонстрировать максимум своих умений, чтобы выйти в очередной для себя фниал.

13 мая «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге, а девятого мая разошелся миром с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.6

Ничья – 4.4

Победит «Реал» Мадрид – 5.1

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Мадридский «Реал» проиграл два последних выездных матча

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Реалом» при одном поражении

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева смогут уже в первом тайме выйти вперед и довести матч до логического завершения.