«АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций « АЗ Алкмар» – «Вест Хэм», который состоится 18 мая 2023 года

« АЗ Алкмар»

Клуб из Нидерландов добился высоких достижений в этом сезоне и даже вел в первой встрече с «Вест Хэмом», но все же уступил в один мяч. Теперь коллектив настраивается на ответную встречу, где попытается сломить сопротивление лондонского клуба и пробиться в финал, о котором так мечтают болельщики. В Эредевизи « АЗ Алкмар» за два тура до конца занимает третье место с 64 баллами, опережая «Аякс» на один пункт.

14 мая « АЗ Алкмар» разгромил на своем поле «Эммен» (5:1), а 11 числа в Лиге Конференций проиграл «Вест Хэму» (1:2).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в прошлом футбольном году остановились на стадии полуфинала Лиги Европы и сейчас намерены все же выйти в финал и побороться за европейский трофей. «Вест Хэм» смог переломить ход первой встречи и добился победы, однако свое преимущество еще следует доказать в ответном матче в Нидерландах. В АПЛ коллектив практически обеспечил себе место в следующем сезоне и может сконцентрироваться на Лиге Конференций.

14 мая «Вест Хэм» проиграл на выезде «Брентфорду» в АПЛ (0:2), а 11 числа переиграл « АЗ Алкмар» в Лиге Конференций (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « АЗ Алкмар» – 2.8

Алкмар» – 2.8 Ничья – 3.4

Победит «Вест Хэм» – 2.5

Статистика

« АЗ Алкмар» проиграл всего один матч из шести последних во всех турнирах

Алкмар» проиграл всего один матч из шести последних во всех турнирах «Вест Хэм» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Нидерландов проиграл только один домашний поединок из десяти последних в основное время

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Матч будет очень напряженным, ведь никто из команд не хочет уступать финал. Все же, прогнозируем, что в ответной встрече клубы не выявят победителя, а дальше пройдет «Вест Хэм».