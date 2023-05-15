«АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм», который состоится 18 мая 2023 года
«АЗ Алкмар»
Клуб из Нидерландов добился высоких достижений в этом сезоне и даже вел в первой встрече с «Вест Хэмом», но все же уступил в один мяч. Теперь коллектив настраивается на ответную встречу, где попытается сломить сопротивление лондонского клуба и пробиться в финал, о котором так мечтают болельщики. В Эредевизи «АЗ Алкмар» за два тура до конца занимает третье место с 64 баллами, опережая «Аякс» на один пункт.
14 мая «АЗ Алкмар» разгромил на своем поле «Эммен» (5:1), а 11 числа в Лиге Конференций проиграл «Вест Хэму» (1:2).
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в прошлом футбольном году остановились на стадии полуфинала Лиги Европы и сейчас намерены все же выйти в финал и побороться за европейский трофей. «Вест Хэм» смог переломить ход первой встречи и добился победы, однако свое преимущество еще следует доказать в ответном матче в Нидерландах. В АПЛ коллектив практически обеспечил себе место в следующем сезоне и может сконцентрироваться на Лиге Конференций.
14 мая «Вест Хэм» проиграл на выезде «Брентфорду» в АПЛ (0:2), а 11 числа переиграл «АЗ Алкмар» в Лиге Конференций (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «АЗ Алкмар» – 2.8
- Ничья – 3.4
- Победит «Вест Хэм» – 2.5
Статистика
- «АЗ Алкмар» проиграл всего один матч из шести последних во всех турнирах
- «Вест Хэм» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах
- Клуб из Нидерландов проиграл только один домашний поединок из десяти последних в основное время
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Матч будет очень напряженным, ведь никто из команд не хочет уступать финал. Все же, прогнозируем, что в ответной встрече клубы не выявят победителя, а дальше пройдет «Вест Хэм».