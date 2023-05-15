«Базель» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Базель» – «Фиорентина», который состоится 18 мая 2023 года
«Базель»
«Базель» многих удивил своей выездной победой над «Фиорентиной», хотя фаворитами считались именно итальянцы. Теперь клубу из Швейцарии очень важно спокойно и хладнокровно сыграть на своем поле и добиться выхода в финал, что станет большим успехом. В чемпионате Швейцарии «Базель» идет только на шестом месте с 42 очками и могут претендовать на место в Лиге Европы, только за счет победы в Лиге Конференций.
14 мая «Базель» разгромно проиграл на выезде «Санкт-Галлену» (1:6), а 11 числа на выезде в Лиге Конференций одолел «Фиорентину» (2:1).
«Фиорентина»
Команда из Флоренции проиграла первый матч полуфинала, однако для нее еще далеко не все потеряно. Без правила выездного гола, которое было отменено, «Фиорентине» достаточно обыграть с любым счетом своего соперника, чтобы как минимум перевести встречу в дополнительное время. Поединок обещает быть интересным, а коллектива приложат максимум усилий для достижения своей цели.
14 мая «Фиорентина» обыграла на своем поле «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии, а 11 числа на своем поле уступила «Базелю» (1:2) в Лиге Конференций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Базель» – 4.4
- Ничья – 3.95
- Победит «Фиорентина» – 1.75
Статистика
- «Базель» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» одержала лишь три победы в десяти поединках за последнее время
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Обе команды имели много моментов в первой встрече и мы предполагаем, что в этот раз они также смогут отметиться забитыми мячами.