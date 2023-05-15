«Базель» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684135398

вчера, 10:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Базель» – «Фиорентина», который состоится 18 мая 2023 года

«Базель»

«Базель» многих удивил своей выездной победой над «Фиорентиной», хотя фаворитами считались именно итальянцы. Теперь клубу из Швейцарии очень важно спокойно и хладнокровно сыграть на своем поле и добиться выхода в финал, что станет большим успехом. В чемпионате Швейцарии «Базель» идет только на шестом месте с 42 очками и могут претендовать на место в Лиге Европы, только за счет победы в Лиге Конференций.

14 мая «Базель» разгромно проиграл на выезде «Санкт-Галлену» (1:6), а 11 числа на выезде в Лиге Конференций одолел «Фиорентину» (2:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции проиграла первый матч полуфинала, однако для нее еще далеко не все потеряно. Без правила выездного гола, которое было отменено, «Фиорентине» достаточно обыграть с любым счетом своего соперника, чтобы как минимум перевести встречу в дополнительное время. Поединок обещает быть интересным, а коллектива приложат максимум усилий для достижения своей цели.

14 мая «Фиорентина» обыграла на своем поле «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии, а 11 числа на своем поле уступила «Базелю» (1:2) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Базель» – 4.4

Ничья – 3.95

Победит «Фиорентина» – 1.75

Статистика

«Базель» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» одержала лишь три победы в десяти поединках за последнее время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Обе команды имели много моментов в первой встрече и мы предполагаем, что в этот раз они также смогут отметиться забитыми мячами.