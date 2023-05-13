Бывший арбитр ФИФА считает, что Кукуляк ошибся, удалив игрока «Спартака»

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вчера, 20:47

Экс-арбитр категории ФИФА считает, что судья допустил ошибку, удалив полузащитника «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Игрок получил вторую жёлтую карточку в добавленное к первому тайму время. Кукуляк посчитал, что футболист сфолил на хавбеке .