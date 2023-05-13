Бывший арбитр ФИФА считает, что Кукуляк ошибся, удалив игрока «Спартака»

Экс-арбитр категории ФИФА Алексей Николаев считает, что судья Евгений Кукуляк допустил ошибку, удалив полузащитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
Игрок получил вторую жёлтую карточку в добавленное к первому тайму время. Кукуляк посчитал, что футболист сфолил на хавбеке Жаниу Бикеле.
Не было возможности посмотреть этот матч, но момент с удалением видел. Думаю, судья ошибся.
А кто думает иначе, пусть повторы посмотрит. Денисов даже не коснулся химкинского уголька, а тот упал как подкошенный.
Странно, что никто из помощников не подсказал Кукуляку, что там даже фола не было. А он и рад был вторую ЖК показать. Крайне предвзятый арбитр в отношение Спартака. Хотя после кучи ошибок в РПЛ его и арбитром то назвать язык не поворачивается. Вспомнить хотя бы трусость поставить пенальти в ворота Зенита, когда Клаудиньо сбил Тюкавина в Кубке.
А кто думает иначе, пусть повторы посмотрит. Денисов даже не коснулся химкинского уголька, а тот упал как подкошенный.
Странно, что никто из помощников не подсказал Кукуляку, что там даже фола не было. А он и рад был вторую ЖК показать. Крайне предвзятый арбитр в отношение Спартака. Хотя после кучи ошибок в РПЛ его и арбитром то назвать язык не поворачивается. Вспомнить хотя бы трусость поставить пенальти в ворота Зенита, когда Клаудиньо сбил Тюкавина в Кубке.