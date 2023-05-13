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Бывший арбитр ФИФА считает, что Кукуляк ошибся, удалив игрока «Спартака»

вчера, 20:47
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-арбитр категории ФИФА Алексей Николаев считает, что судья Евгений Кукуляк допустил ошибку, удалив полузащитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Игрок получил вторую жёлтую карточку в добавленное к первому тайму время. Кукуляк посчитал, что футболист сфолил на хавбеке Жаниу Бикеле.

Не было возможности посмотреть этот матч, но момент с удалением видел. Думаю, судья ошибся.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:22
    Futurista
    Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 23:10, ред.
    Да нечего уже исправлять)...для меня во всяком случае...если Спартак не первый мне всё равно какое место...тем более в таком смешном чемпионате и без перспективы участия в каких либо азия-евро кубках...
    ghnrg9wc9wvp
    ghnrg9wc9wvp
    вчера в 22:47
    На судей не пеняй, самим играть надо лучше....
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:28
    СМешно,банкроты! Но у вас есть отличный шанс всё исправить в очной встрече. Пятого ветерана СОККЕРА спрашиваю,не услышав в ответ хоть какого-нибудь мычания :Какого судью вы желали бы на матч "Спартак"-ЦСКА??? Опять жду и надеюсь...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:28
    Обычная история, судья ошибся, но Спартакб должен был убедительно выигрывать...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 22:26, ред.
    А.Николаев действующим коллегам :"Выходил на поле я,зная свой шесток,и не видел ни...чего,проглотив свисток;а когда настал мой час выйти из игры,вижу я в который раз,что неправы вы...".
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:15
    Меня терзают смутные сомнения...Кукуляк...Кукуян...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:13, ред.
    Коням серебряную медальку с газпромовского барского плеча...
    cska1948
    cska1948 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:35
      makkie
      makkie ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:29
      Не будь удаления Денисова, не было бы эпизодов с Литвиновым и Черновым.

      Гулиеву первую ЖК на 63-й минуте показали. Хотя он минимум дважды до этого жёстко фолил против спартаковцев. Или для тебя ошибки против Спартака - не в счёт?! Оно и видно...
      makkie
      makkie
      вчера в 21:27
      То, что там не было никакого удаления - и ежу понятно.
      А кто думает иначе, пусть повторы посмотрит. Денисов даже не коснулся химкинского уголька, а тот упал как подкошенный.

      Странно, что никто из помощников не подсказал Кукуляку, что там даже фола не было. А он и рад был вторую ЖК показать. Крайне предвзятый арбитр в отношение Спартака. Хотя после кучи ошибок в РПЛ его и арбитром то назвать язык не поворачивается. Вспомнить хотя бы трусость поставить пенальти в ворота Зенита, когда Клаудиньо сбил Тюкавина в Кубке.
      nubom
      nubom
      вчера в 21:04
      По этому и "бывший"...
      cska1948
      cska1948
      вчера в 21:02
      А в том, что не удалил Литвинова и Чернова судья не ошибся? Так что нечего плакать.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 20:57
      Матч проспал,но случай с удалением приснился и там явно судья ошибся.🤣
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 20:54
      А я считаю что удалил заслуженно, надо было ещё кого нибуть удалить,за пасивность!
      Гость
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