«Барселона» на распутье. Вопросы после чемпионства

1684217878

вчера, 09:17

Их больше, чем можно ожидать от обладателя титула.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые с 2019 года, причем сделала это эффектно, с наибольшим запасом в 21-м веке – за четыре тура до конца сезона. И сейчас в среде каталонских поклонников доминирует чувство радости. Однако, пожалуй, давно не было такого чемпионского титула, который оставлял больше вопросов о будущем, чем давал ответы. И это тревожные вопросы.

Очередная перестановка в защите?

Главной причиной победы «Барселоны» в Ла Лиге называют надежную игру в обороне. Каталонцы выиграли 11 матчей со счетом 1:0, пропустили всего лишь 13 мячей и идут на рекорд Ла Лиги. На данный момент он составляет 18 пропущенных голов. И это превосходство в защите последовало за крупными перестановками в задней линии. Причем они поначалу не казались очень уж надежными и эффективными.

Впечатляющий молодой Алекс Бальде все чаще выходил слева в обороне вместо Жорди Альбы. Летом подписал контракт с клубом Жюль Кунде, который доказал свою эффективность на правом фланге. А в центре другой новичок – Андреас Кристенсен провел неплохой первый сезон в Испании, помогая феноменально отыгравшему вратарю Марку-Андре тер Штегену.

Но Кунде изначально подписывался как центральный защитник. И все сходятся во мнении, что долгосрочное будущее француза в команде связано с игрой в центре обороны рядом с Рональдом Араухо. В нынешнем сезоне Кунде фактически замещал должность правого защитника, потому что не было других кандидатов. Подписанный прошлым летом Эктор Бельерин настолько не впечатлил, что в январе он был отправлен в «Спортинг», проведя в Ла Лиге три матча.

Таким образом, поиск правого защитника остается приоритетом, как это было со времен ухода в 2016 году Дани Алвеса. Но в любом случае это означает, что нынешнее уникальное сочетание в обороне, принесшее титул, нужно будет перестраивать и разбивать. Над этим боссам клуба придется поломать голову.

Перестройка в полузащите?

«Барселона» сэкономит немало денег зарплатного фонда, когда уйдет из клуба капитан Серхио Бускетс. Это случится после окончания сезона. Но его уход также открывает очевидный вопрос: кто вместо него? Несмотря на возраст, Бускетс оставался долгие годы надежным выбором в полузащите.

Тут есть расхожее мнение, что Илкай Гюндоган придет в «Барселону», поскольку его контракт с «Манчестер Сити» тоже истекает. Это был бы хороший свободный агент для каталонцев. Гюндоган вместе с трио де Йонг, Педри и Гави, а также Роберто и Кессье в качестве дополнительных опций мог бы укомплектовать полузащиту «сине-гранатовых». Однако ей в любом случае придется менять стиль и манеру игры.

Подход Хави оказывался эффективным в Ла Лиге, но ему нужно больше динамики и вариативности в средней линии, где четверка полузащитников строго связана. Это требования современного футбола. Поэтому «блауграна» и побеждала в основном со счетом 1:0, испытывая некоторые проблемы в раскрытии креативного потенциала. Уход Бускетса может стать катализатором для будущих преобразований в средней линии.

Вернется ли Месси?

Этот вопрос нависает над всеми остальными темами, касающимися будущего «Барсы». Отношения Месси с ПСЖ находятся в кризисе, Лионель не скрывает желания вернуться в Каталонию, «Барселона» хочет его вернуть. Все кажется простым. Но это не так. Во-первых, насколько Месси в 36 лет чисто со спортивной точки зрения впишется в игру в высоком темпе? Об этом думать многие не хотят. Но придется. К тому же рядом с ним будет другой ветеран – Роберт Левандовски.

Во-вторых, есть еще более сложный аспект – финансовый. При нынешнем положении дел «Барселоне» придется продавать игроков, а не подписывать их, чтобы вписаться в требования фэйр-плей. Даже если Месси согласится на существенное сокращение зарплаты, она все равно у него будет огромной.

Чтобы оправдать при этом подписание Лионеля, придется с кем-то расстаться. СМИ предлагают трех кандидатов. Это Ферран Торрес, который с момента перехода из «Манчестер Сити» в январе 2022 года проявил себя не слишком ярко в Каталонии. Также в списке упоминают Ансу Фати, который после всех своих травм выглядит тенью самого себя талантливого и более молодого. А Рафинья играл регулярно только при отсутствии Усмана Дембеле, который был травмирован.

Итак, ради подписания Месси клубу придется расстаться с этими тремя или двумя игроками из данного короткого списка. Но в случае хороших предложений, конечно. Это тоже повлечет за собой цепочку перемен.

Неопределенность в руководстве

Мы тут не будем говорить о каких-то судебных и юридических делах, которые тоже давят на «Барселону». Касаемся только спортивной составляющей. Но даже она не лишена закулисных игр. Планы клуба на предстоящее трансферное окно оказались еще более запутанными после известия об отставке футбольного директора Матеу Алемани, который занимался подписаниями и продажами «Барселоны» в течение последних двух сезонов.

Считается, что Алемани разошелся во мнении с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу трансферной стратегии, в частности, он якобы выступил против возвращения Месси. Сейчас Алемани близок к переходу в «Астон Виллу». Таким образом, пока неясно, кто будет заниматься трансферами «сине-гранатовых» летом. Поговаривают, что этим займется экс-игрок каталонской команды Деку.

Чтобы внести еще больше неразберихи, добавим сюда и переезд «Барселоны». «Камп Ноу» будет закрыт как минимум на год из-за масштабной реконструкции. И домашние матчи каталонцы будут проводить на Олимпийском стадионе. Это симпатичная арена, но она со своими беговыми дорожками и размерами явно не будет так комфортна для каталонцев и устрашающа для их соперников, как «Камп Ноу». И это лишь одна из неопределенностей, с которыми «Барселона» подойдет к следующему сезону.