Карпин и Абаскаль в середине таблицы. ЦСКА вышел в лидеры весеннего отрезка РПЛ

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вчера, 16:43

Федотов снова может забрать «серебро».

У «армейцев» лучшие результаты весной

Играй ЦСКА так весь сезон, как весной, и у «Зенита» появился бы конкурент. Набралось 10 туров в РПЛ после длительной паузы. По их результатам «Локомотив» и «Зенит» делят второе место, причем по разнице мячей «железнодорожники» даже чуть лучше. А на первой строчке ЦСКА – 25 пунктов, 8 побед, 1 ничья и всего 1 поражение от «Сочи». Тот результат не могут себе объяснить ни футболисты «армейцев», ни их главный тренер, который создал южную команду, вывел ее на вторую строчку год назад и не ждал подвоха, встречаясь с Бердыевым.

Сработала магия двукратного чемпиона, а вот у Федотова «золотые» сезоны впереди, если заслужит. ЦСКА в полном порядке, на что указывает не только победа над «Зенитом» и выход в финал Кубка России. А ведь не забыли, что неудача против «Сочи» стала третьим подряд поражением в лиге, пускай серию и разделял чемпионат мира. У Федотова были все шансы встать на грабли рядом с Абаскалем, Карпиным, или вообще Йокановичем. Но, стоит признать, ЦСКА даже в концовке прошлого года, когда собрал черную серию из одной победы в шести турах, не выглядел так печально, как «Динамо» с сербским наставником.

Всем очевидно, что классный весенний отрезок стал плодом работы главного тренера. Могли выиграть 9 матчей из 10, так как создали больше хороших моментов против «Локомотива», но Изидор умеет выходить на замену, а футболисты ЦСКА не сумели огорчить Лантратова второй раз. Зато победа над «Зенитом» дала моральный толчок. ЦСКА справился с упрямыми «Ахматом» и «Оренбургом», а не вернулся к поражениям после московского дерби.

Федотов фаворит в борьбе за «серебро»

После семнадцатого тура «Спартак» был на втором месте, «Ростов» уступал ему на один балл. ЦСКА делил с «Динамо» четвертую и пятую строчки. Причем отставали от Абаскаля на шесть пунктов. После семнадцати туров Федотов рисковал повторить весь спектр ошибок уволенного Березуцкого. Результаты напоминали те, что были у менее опытного наставника. ЦСКА набрал девять поражений и ничьих в сумме против восьми побед. Но прошло десять туров – треть сезона, и теперь уже «Спартак» становится кандидатом на четвертое место, а у Федотова перевес на четыре очка.

Карпин и «Ростов» тоже в концовке сезона активно помогают «армейцам». Если брать только весенний отрезок, то клуб из Ростова-на-Дону показал шестой результат в РПЛ . У них 15 баллов против 25 у ЦСКА . Не впечатляет атака с Комличенко, допускала ошибки оборона, особенно когда не выручал Осипенко. Но показатели «Спартака» еще хуже, они девятые. Абаскаль по набранным очкам весной наравне с «Факелом», хотя борец за выживание в РПЛ не располагает и третью возможностей московского клуба. А выступает не хуже, только не настолько результативно.

ЦСКА тоже не гонится за количеством голов, «Локомотив» и «Зенит» забили чуть больше, зато у ворот Акинфеева совершили меньше всего роковых ошибок, потому что провели удачные трансферы. Весной «Зенит» пропустил десять раз, а вот Акинфеев лишь шесть раз вынимал мячи из сеток ворот. Если Федотов поддержит тренерскими решениями чудесную форму своей команды в последних турах, то защитит второе место. Но есть один нюанс. Остались только матчи против соседей по таблице.

Лишились идеальной драки за место в ЛЧ

В сезоне с еврокубками календарь ЦСКА вызвал бы невероятный интерес публики. Они сыграют против «Спартака» и «Краснодара» в гостях, а потом встретят дома «Ростов». Заруба лучших. Понятно, что Федотов пока не гарантировал себе второе место, но расчистил плацдарм. «Армейцы» в лучшем футбольном состоянии, чем конкуренты. Дело даже не в количестве осечек «Спартака» и «Ростова», хотя их много, а в поведении Карпина и Абаскаля. Валерий Георгиевич безразлично смотрит на поле, иногда злится на свою команду после ошибок. Абаскаль нервничает, обвиняя в бедах арбитров.

Но у «Спартака» хаотичный футбол, пускай рефери точно повлияли на результаты. А «Ростов» перестал побеждать в привычном рациональном стиле. Но отметим, что Абаскаль и Карпин редко проигрывают, то есть ЦСКА нельзя расслабляться. Зато у Федотова больше тренерских свершений. Наставник не допустил ошибки на Пути РПЛ в Кубке, поэтому сыграет в финале без дополнительной проверки, которую переживет «Краснодар» против «Урала». У ЦСКА , невзирая на травмы, интересная линия защиты – Виллиан, Дивеев и Мойсес сыгрались. Федотов экспериментирует, но спокойнее, чем Абаскаль.

У ЦСКА схема «3-4-2-1», которую понимают тренер и футболисты. Медина в качестве левого латераля полезен в атаке. Перевод Облякова на место правого инсайда превратил Ивана в одного из героев весны. Чалов оттянулся назад, но коллекционирует голы. Заболотный оказался правильным участником основы, но в любой момент Федотов может перевести Фёдора в атаку, а вместо Антона выпустить Карраскаля. У колумбийца будет шанс показать себя в решающих матчах, стать джокером команды. Зделар и Мендес набирают в середине поля, на их счету есть несколько крутых перехватов в последних турах.