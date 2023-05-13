Левандовски уже не тот. Но «Барселоне» он нужен

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вчера, 10:19

Разбираемся в причинах и глубине спада.

Недолгие сомнения

Когда «Барселона» выиграет свой первый с 2019 года титул чемпиона Испании (а это может случиться уже в ближайшем матче), существенная заслуга в этом трофее будет присвоена Роберту Левандовскому. Польский форвард является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 19 голами, что составляет 32 процента от общего количества забитых «Барселоной» мячей в чемпионате в нынешнем сезоне. Его голы принесли огромную пользу. В матчах с «Мальоркой» и «Валенсией» они стали единственными, в пяти случаях он забивал по два и больше голов за матч.

Само появление Левандовского в «Барселоне» прошлым летом вызывало некоторые вопросы. Никто не сомневался в его послужном списке за десять лет в дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Но 45 миллионов евро за футболиста, которому вот-вот должно было исполниться 34 года, заставляли удивляться. Особенно с учетом финансовых ограничений «Барселоны», которая ужимала активы, чтобы позволить себе такие контракты.

Однако девять голов в его первых семи матчах чемпионата развеяли все сомнения. В Ла Лигу Левандовски вписался стремительно. В Лиге чемпионов в целом каталонцы разочаровали. Но если не считать пары болезненных осечек против «Баварии», Левандовски сделал всё возможное, чтобы удержать «Барселону» на вершине в Европе. Он забил пять мячей в пяти матчах Лиги чемпионов, оформил дубль в ключевом поединке с «Интером», который сейчас в шаге от финала турнира.

Но с приближением чемпионства «Барселоны» снова появляются вопросы о роли Левандовского в команде. Можно лишь взглянуть на его показатели. Он забил 29 мячей в 42 матчах во всех турнирах. И заметно, что форма до чемпионата мира и после него очень сильно различается. Что же произошло? И стоит ли «Барселоне» беспокоиться относительно кондиций имеющего контракт до 2026 года форварда, которому в августе исполнится 35 лет?

Идеальный кандидат

Прошлым летом «Барселона» числилась среди клубов, которые интересовались Эрлингом Холандом. Но «Манчестер Сити» ловко всех опередил, и каталонцы переключились на Левандовского. Его у себя в команде очень хотел видеть Хави, а личные отношения президента «Барселоны» с агентом Роберта помогли состояться сделке.

В Левандовском «Барселона» искала целый ряд свойств. В первую очередь, конечно, от него требовались голы. Но в команде также понимали, что его опыт и лидерские качества помогут молодежи. В клубе были Пике, Альба, Бускетс, но не хватало такого же опытного лидера в атакующей линии. Приход Левандовского должен был помочь раскрыться Педри и Гави, снять давление с Дембеле.

«Барселоне» повезло, что обошлось без долгих сомнений и рефлексии. Голы от Роберта посыпались сразу. После десяти матчей во всех турнирах у него было 12 голов, включая хет-трик в Лиге чемпионов. Причем в начале сезона было обычным делом видеть, как Роберт, празднуя гол, сразу после что-то объясняет Педри, Гави или Фати, давая урок опытного наставника сразу на месте. Тот же Педри подчеркивал, что ему крайне легко находить общий язык с Левандовским.

Однако незадолго до чемпионата мира Левандовски был удален в матче с «Осасуной». К тому моменту он забил 18 мячей в 19 матчах за «Барселону». И потом поехал на чемпионат мира со сборной Польше. После турнира в Катаре все изменилось. Левандовски в Каталонии перестал быть прежним.

Снижение эффективности

Источники ESPN в раздевалке «Барселоны» отдельно подчеркивают, что переоценить влияние чемпионата мира посреди сезона на игроков команды невозможно. Особенно это касается Левандовского, который огромное количество физических и эмоциональных сил вложил в подготовку и сам турнир. Ведь и в сборной Польши все ждали от него подвигов.

С тех пор в клубе восстановить прежнюю форму ему не удалось. До чемпионата мира у него в среднем за 90 минут было 1,07 гола, 4,47 удара с xG 0,84. После чемпионата мира все эти показатели сильно упали. Он забил 11 раз в 22 матчах, то есть в среднем за 90 минут забивал 0,5 мяча, нанося 3,75 удара с xG 0,56. Причем Левандовски не только стал меньше забивать. Сами его действия в атаке стали менее точными и смертоносными для соперников, менее хладнокровными и расчетливыми.

Эта некоторая хандра Роберта отразилась и на эффективности самой команды. Если до чемпионата мира «Барселона» в Ла Лиге за 90 минут в среднем забивала 2,36 мяча, то после чемпионата мира – 1,42. А количество создаваемых моментов упало с 13,21 до 11. Возможно, это падение связано не только с чемпионатом мира. Дембеле и Педри пропустили ощутимые отрезки сезона после Нового года. Дембеле не принимал участия в 13 матчах Ла Лиги из-за травмы, а Педри пропустил восемь матчей в феврале, марте и апреле.

Без поддержки этой пары Левандовски было не так легко, поскольку они входят в число лучших созидателей опасных моментов в Ла Лиге. Из футболистов, сыгравших более 500 минут, только Марко Асенсио из «Реала» (2,78 момента за 90 минут в среднем) создал больше остроты, чем Дембеле (2,71). У Педри показатель скромнее – 1,85 – но он играет важную роль в начале результативных атак, что не всегда просчитывается статистически. Еще один из ключевых творцов остроты в «Барселоне» — Альба (2,43) – имел нерегулярную практику, то и дело уступая место в составе молодому Алехандро Бальде.

А на форму Левандовского наложилась еще и неопределенность с дисквалификацией после удаления в игре с «Осасуной». В итоге это явно еще больше сбило поляка с ритма, который было непросто найти после чемпионата мира. Были и повреждения подколенного сухожилия, проблемы со спиной. Это не добавляло комфорта в игре.

Но даже чисто ментально Левандовски стал больше сомневаться и меньше видеть оптимальное решение момента. В апрельских матчах были явные шансы, которые в сентябре он точно бы реализовал. Здесь же секундные колебания приводили к упущенной возможности. Тут пришлось даже Хави брать слово:

«Когда ты не забиваешь, тебе грустно. Такова жизнь форварда, — сказал Хави после игры с „Атлетико“. – Но Роберт по-прежнему лучший бомбардир лиги, так что представьте, что ощущают остальные».

При этом источники внутри «Барселоны» утверждают, что на тренировках ничего не поменялось. Левандовски по-прежнему считается лидером, который был нужен команде в атаке. Он много работает, берет на себя ответственность. В конце сезона капитан Бускетс покинет команду, и велика вероятность, что Левандовски станет одним из четырех капитанов вместе с Роберто, Альбой и тер Штегеном.

Уверенность в будущем

В самой «Барселоне» ничуть не обеспокоены спадом результативности у Левандовского. Он внес достаточно голевого и лидерского вклада в то, чтобы каталонцы с комфортным отрывом стали чемпионами. Поэтому летом суеты в Каталонии по поводу центрфорварда не будет. Свой профессионализм Роберт доказал. Да и его текущие 29 голов в 42 матчах на самом деле выглядят достойными цифрами по ходу сезона. Это Холанд со своими бомбардирскими подвигами развратил восприятие эффективности в атаке. А ранее над этим же работали Месси с Роналду.

Сам Левандовски прекрасно понимает всю ответственность, которая на нем лежит. Возможно, даже слишком. Это и подавило его морально на чемпионате мира. Но в «Барселоне» он еще готов не только забивать, а и делиться опытом: