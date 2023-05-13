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Левандовски уже не тот. Но «Барселоне» он нужен

вчера, 10:19
Левандовски

Разбираемся в причинах и глубине спада.

Недолгие сомнения

Когда «Барселона» выиграет свой первый с 2019 года титул чемпиона Испании (а это может случиться уже в ближайшем матче), существенная заслуга в этом трофее будет присвоена Роберту Левандовскому. Польский форвард является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 19 голами, что составляет 32 процента от общего количества забитых «Барселоной» мячей в чемпионате в нынешнем сезоне. Его голы принесли огромную пользу. В матчах с «Мальоркой» и «Валенсией» они стали единственными, в пяти случаях он забивал по два и больше голов за матч.

Само появление Левандовского в «Барселоне» прошлым летом вызывало некоторые вопросы. Никто не сомневался в его послужном списке за десять лет в дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Но 45 миллионов евро за футболиста, которому вот-вот должно было исполниться 34 года, заставляли удивляться. Особенно с учетом финансовых ограничений «Барселоны», которая ужимала активы, чтобы позволить себе такие контракты.

Однако девять голов в его первых семи матчах чемпионата развеяли все сомнения. В Ла Лигу Левандовски вписался стремительно. В Лиге чемпионов в целом каталонцы разочаровали. Но если не считать пары болезненных осечек против «Баварии», Левандовски сделал всё возможное, чтобы удержать «Барселону» на вершине в Европе. Он забил пять мячей в пяти матчах Лиги чемпионов, оформил дубль в ключевом поединке с «Интером», который сейчас в шаге от финала турнира.

Но с приближением чемпионства «Барселоны» снова появляются вопросы о роли Левандовского в команде. Можно лишь взглянуть на его показатели. Он забил 29 мячей в 42 матчах во всех турнирах. И заметно, что форма до чемпионата мира и после него очень сильно различается. Что же произошло? И стоит ли «Барселоне» беспокоиться относительно кондиций имеющего контракт до 2026 года форварда, которому в августе исполнится 35 лет?

Идеальный кандидат

Прошлым летом «Барселона» числилась среди клубов, которые интересовались Эрлингом Холандом. Но «Манчестер Сити» ловко всех опередил, и каталонцы переключились на Левандовского. Его у себя в команде очень хотел видеть Хави, а личные отношения президента «Барселоны» с агентом Роберта помогли состояться сделке.

В Левандовском «Барселона» искала целый ряд свойств. В первую очередь, конечно, от него требовались голы. Но в команде также понимали, что его опыт и лидерские качества помогут молодежи. В клубе были Пике, Альба, Бускетс, но не хватало такого же опытного лидера в атакующей линии. Приход Левандовского должен был помочь раскрыться Педри и Гави, снять давление с Дембеле.

«Барселоне» повезло, что обошлось без долгих сомнений и рефлексии. Голы от Роберта посыпались сразу. После десяти матчей во всех турнирах у него было 12 голов, включая хет-трик в Лиге чемпионов. Причем в начале сезона было обычным делом видеть, как Роберт, празднуя гол, сразу после что-то объясняет Педри, Гави или Фати, давая урок опытного наставника сразу на месте. Тот же Педри подчеркивал, что ему крайне легко находить общий язык с Левандовским.

Однако незадолго до чемпионата мира Левандовски был удален в матче с «Осасуной». К тому моменту он забил 18 мячей в 19 матчах за «Барселону». И потом поехал на чемпионат мира со сборной Польше. После турнира в Катаре все изменилось. Левандовски в Каталонии перестал быть прежним.

Снижение эффективности

Источники ESPN в раздевалке «Барселоны» отдельно подчеркивают, что переоценить влияние чемпионата мира посреди сезона на игроков команды невозможно. Особенно это касается Левандовского, который огромное количество физических и эмоциональных сил вложил в подготовку и сам турнир. Ведь и в сборной Польши все ждали от него подвигов.

С тех пор в клубе восстановить прежнюю форму ему не удалось. До чемпионата мира у него в среднем за 90 минут было 1,07 гола, 4,47 удара с xG 0,84. После чемпионата мира все эти показатели сильно упали. Он забил 11 раз в 22 матчах, то есть в среднем за 90 минут забивал 0,5 мяча, нанося 3,75 удара с xG 0,56. Причем Левандовски не только стал меньше забивать. Сами его действия в атаке стали менее точными и смертоносными для соперников, менее хладнокровными и расчетливыми.

Эта некоторая хандра Роберта отразилась и на эффективности самой команды. Если до чемпионата мира «Барселона» в Ла Лиге за 90 минут в среднем забивала 2,36 мяча, то после чемпионата мира – 1,42. А количество создаваемых моментов упало с 13,21 до 11. Возможно, это падение связано не только с чемпионатом мира. Дембеле и Педри пропустили ощутимые отрезки сезона после Нового года. Дембеле не принимал участия в 13 матчах Ла Лиги из-за травмы, а Педри пропустил восемь матчей в феврале, марте и апреле.

Без поддержки этой пары Левандовски было не так легко, поскольку они входят в число лучших созидателей опасных моментов в Ла Лиге. Из футболистов, сыгравших более 500 минут, только Марко Асенсио из «Реала» (2,78 момента за 90 минут в среднем) создал больше остроты, чем Дембеле (2,71). У Педри показатель скромнее – 1,85 – но он играет важную роль в начале результативных атак, что не всегда просчитывается статистически. Еще один из ключевых творцов остроты в «Барселоне» — Альба (2,43) – имел нерегулярную практику, то и дело уступая место в составе молодому Алехандро Бальде.

А на форму Левандовского наложилась еще и неопределенность с дисквалификацией после удаления в игре с «Осасуной». В итоге это явно еще больше сбило поляка с ритма, который было непросто найти после чемпионата мира. Были и повреждения подколенного сухожилия, проблемы со спиной. Это не добавляло комфорта в игре.

Но даже чисто ментально Левандовски стал больше сомневаться и меньше видеть оптимальное решение момента. В апрельских матчах были явные шансы, которые в сентябре он точно бы реализовал. Здесь же секундные колебания приводили к упущенной возможности. Тут пришлось даже Хави брать слово:

«Когда ты не забиваешь, тебе грустно. Такова жизнь форварда, — сказал Хави после игры с „Атлетико“. – Но Роберт по-прежнему лучший бомбардир лиги, так что представьте, что ощущают остальные».

При этом источники внутри «Барселоны» утверждают, что на тренировках ничего не поменялось. Левандовски по-прежнему считается лидером, который был нужен команде в атаке. Он много работает, берет на себя ответственность. В конце сезона капитан Бускетс покинет команду, и велика вероятность, что Левандовски станет одним из четырех капитанов вместе с Роберто, Альбой и тер Штегеном.

Уверенность в будущем

В самой «Барселоне» ничуть не обеспокоены спадом результативности у Левандовского. Он внес достаточно голевого и лидерского вклада в то, чтобы каталонцы с комфортным отрывом стали чемпионами. Поэтому летом суеты в Каталонии по поводу центрфорварда не будет. Свой профессионализм Роберт доказал. Да и его текущие 29 голов в 42 матчах на самом деле выглядят достойными цифрами по ходу сезона. Это Холанд со своими бомбардирскими подвигами развратил восприятие эффективности в атаке. А ранее над этим же работали Месси с Роналду.

Сам Левандовски прекрасно понимает всю ответственность, которая на нем лежит. Возможно, даже слишком. Это и подавило его морально на чемпионате мира. Но в «Барселоне» он еще готов не только забивать, а и делиться опытом:

Я говорю Гави и Педри: «Мы забьем один мяч, хорошо? Но не думайте, что этого достаточно. Нужно забить еще один. А если мы забиваем два, то почему не забить третий?» Я как-то забил в «Баварии» пять мячей за девять минут. Так почему бы нам не забить пять за 90 минут? Все возможно. Но нужно стремиться забивать эти голы. Я знаю, что мне сейчас 34 года. Но это всего лишь цифра. Я уверен, что еще несколько лет могу играть на высоком уровне.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:54
Левандовски мне никогда не нравился. Вся его статистика в ЛЧ на групповых стадиях, где Бавария традиционно мочила всяких аутсайдеров с хоккейными счетами.
Часто спорил с одним товарищем, что Бенз намного круче форвард и может забить любой команде на любой стадии игры, будь то финал или полуфинал. Где Левандовски зачастую теряется.
Он хороший нап, тут трудно спорить и был у него один сумасшедший сезон. Но Бенз точно выше на порядок
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:33
Понимаю, более того тоже считаю КДБ важнейшим в составе Сити. Но почему бы тогда так и не писать, вместо уничижительной характеристики «замыкатель» в адрес наиталантливейшего форварда? :) он же не стоит у штанги весь матч.

Кстати, смею полагать, что именно полузащитники являются независимыми игроками. А вот от их игры зависят успехи и напов, и защитников, и, как следствие, вратаря.
Elliada
Elliada ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 12:27
Холанн молод. Роналду, Мбаппе и Левандовски в его возрасте тоже не были эгоистами, а больше думали о команде. Холанн может пойти по их пути и возгордиться, а может и нет. Покажет время. Если на то пошло, то лучший игрок Сити, на мой взгляд, это КДБ. Убери Холанна из Сити и ничего не изменится, убери КДБ - тут уже будет худо.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:18
Эм, я и не написал, что напы - неэгоисты. Что вообще-то необходимо для этой позиции.

Речь о твоем постоянном аргументе, что замыкатель - это как будто плохо. Хотя, если уж об эгоизме, от Холанна я вестей не читал, чтоб он самовозносился :)

Так в чем проблема то? Ты, вроде, за Сити сам, Холанн - лучший «замыкатель» на данный момент, все прекрасно.
Так уж вышло, что без голов победителя не определить, поэтому неудивительно, что напы обычно и выигрывают ЗМ и другие персональные награды.

Лично я, в то же время, считаю ЗМ - самой несправедливой наградой в принципе по своему смыслу. Но человечеству крайне важно определить одного лучшего, хотя очевидно, что вклад вратаря ну никак не может сравниваться я с вкладом напа.
Elliada
Elliada ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 11:49
Вратарь или любой другой игрок на другой позиции никогда не ставит себя выше команды. Назови хоть одного вратаря, который открыто говорит, что это он выиграл трофеи для команды? Или защитника, или полузащитника? Только замыкатели гордецы и позеры
Elliada
Elliada ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:46
Замыкатели тоже нужны. Просто мне неприятно их самомнение, что они считают себя лучше других. Они свято верят, что это они приносят трофеи командам, а не что это заслуга всей команды.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:33, ред.
Так же можно рассуждать про любую позицию. Вратарь - обычный отбиватель, без команды, защиты, нападения - он успеха не добьется
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 11:32
Судя по матчам Барселоны в чемпионате в этом году, после фразы «Я говорю Гави и Педри: «Мы забьем один мяч, хорошо?», дальше Гави и Педро уже не слушали :))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:27
Быть очень успешным замыкателем не является значимым достижением?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:27
Какая ещё команда может стать его в будущем, по Вашему мнению?
Elliada
Elliada
вчера в 11:23
Он обычный замыкатель. Весь его успех - заслуга команды. Уверен, что если бы он играл за Сити вместо Холанна, то забил бы столько, сколько Холанн. Как по мне, Барселона смогла бы выиграть Ла Лигу без него. Неужто они не смогли бы забить без Левандовского Эльче и другим аутсайдерам, на которых он набил статистику?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:59
Зря он ушёл из Баварии. Это была его команда...
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