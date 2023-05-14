«Арсенал» переживает главную трагедию сезона. Команда развалится, если уйдёт Артета

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вчера, 22:19

Жаль фанатов клуба, они поверили в мечту.

«Канониры» удивили всех на свете

До старта сезона футбольные эксперты ВВС, среди которых Ричардс, Киоун, Вудгейт, Мерфи и многие другие бывшие футболисты, оставили прогноз на сезон АПЛ . Чуть больше половины верили в «Манчестер Сити», чуть меньше половины выбрали «Ливерпуль». Ни один не поставил «Арсенал» выше четвертого места, хотя у восьми на третьей строчке оказался «Тоттенхэм» с Конте.

Гвардиола прав, что второе место «Арсенала» это успех. Клуб вернулся в Лигу чемпионов спустя шесть сезонов. Но Хосепу легко говорить, ведь в случае победы над «Челси» его команда защитит чемпионское звание. «Арсеналу» остаются слезы разочарования после домашнего разгрома от «Брайтона». Отдаем должное Де Дзерби, не каждый наставник может подхватить тренерскую команду.

«Арсенал» создавался дольше одним человеком, но не спешите распинать Артету после неудачной попытки скинуть с трона учителя. Пошли шутки, что у «канониров» в этом сезоне повторение рекорда «Тоттенхэма» по трофеям. И что худший сезон «Челси» такой успешный, как лучший у «канониров». Но вспомните прошлое летом. Никто не ставил на Артету на первом или втором месте.

Это точно главная трагедия сезона

Когда «Бавария» и ПСЖ допускают глупые ошибки по пути в новый финал Лиги чемпионов, то это не трагедия. Когда миллиардер теряет сто миллионов, то это большая неудача. «Арсенал» не хочется делать жертвой после неудачных матчей против «горожан» и «чаек», но упущен исторический шанс. Да, лондонский клуб известный и богатый. Они заполучили чемпионов Англии Зинченко и Жезуса.

У них появились надежды на титул. Всё зависело от Артеты и подопечных, но три мировые подряд их сломали. Можно было проиграть Гвардиоле и Де Дзерби, но схватить корону. Эта мысль сидит в головах у Мартинелли, Сака и Рамсдейла. По трагичности с этой развязкой могло сравниться только падение «Наполи» с первого места. Но Спаллетти не допустил роковые ошибки, собрались и взяли вес.

«Боруссия» Дортмунд смотрит на «салатницу» с разрешения «Баварии». А вот чемпионский кубок шел к Артете, невзирая на хороший футбол главной команды сезона — «Манчестер Сити». «Барселоне» в Ла Лиге подарили 12 осечек «Реала», ПСЖ в Лиге 1 потерял очки в 9 матчах, хотя намного сильнее остальных клубов. Гвардиола оступился лишь восемь раз, но этого оказалось мало для настоящей, но заслуженной сенсации.

Артета не выиграет АПЛ через год

У «Наполи» будет шанс побороться за новый титул, хотя все зависит от количества потерь и от состояния Спаллетти. Лучано троллит журналистов – напялил маску, когда уезжал после встречи с Де Лаурентисом. Итальянец может позволить себе шутки и розыгрыши, а вот Артета разбит. Понимает, что «Арсенал» упустил исторический шанс на первый с 2004 года титул.

Даже через двадцать лет не будут первыми, ведь конкуренты не допустят еще один такой сезон. «Арсенал» был «Лестером» в мире еще сильнее помешанной на деньгах АПЛ . И у этого «Лестера» не получилось завоевать кубок. Вернется «Челси» с Почеттино и «Тоттенхэм» с неназванным пока наставником. «Ливерпуль» Клоппа будут претендовать на место в первой четверке.

Даже сохранить путевку в ЛЧ , если учесть нагрузки в этом турнире, «Арсеналу» будет сложно. Шекспировская драма. Как падение Джеррарда на пути к чемпионству. Как знаете, Стивен не выиграл АПЛ . Артета тоже без подобного звания как футболист. Но тренерская неудача ранит глубже, ведь это проект Микеля. Сезон складывался идеально, но концовка подвела.

«Арсеналу» важно сохранить коллектив

Осечки случились, ведь травму получил Салиба. Влияло повреждение Зинченко, без него «Брайтону» было проще поймать «Арсенал». Артете не повезло. Гол Фирмино в концовке на «Энфилд Роуд» более рациональная команда могла не пропустить. Даже с учетом, что Салах не реализовал пенальти, тот разворот получился слишком резким. Против «Вест Хэма» и «Саутгемптона» фаворит вел в два мяча, но теряли чемпионские очки.

Помним и везение. Голы «канониров» на последних минутах, невероятный матч против «Астон Виллы». «Арсенал» наступал на горло безвольному себе, чтобы на характере собирать победы. Но не могли отказаться от стиля в пользу закрытости и результата. Рамсдейл тащил. Салиба впечатлил. Зинченко на своем месте. Эдегор красавец, как и Сака. Мартинелли недооцененный, но результативный игрок. Партей выступил круто. Есть коллектив.

«Арсеналу» стоило поставить не на Жезуса, а на более эгоистичного центрального нападающего, который живет голами. С тем же Левандовским команда Артеты могла стать первой. Но возвращаемся к началу разговора. Прошлым летом никто не знал и не верил, что «канониры» будут так близки к титулу. Поэтому Роберт отказал «Челси», выбрал знаменитую «Барселону», а в «Арсенал» не приехал даже Влахович.

Не хватило сильного финального аккорда

Прошлое невозможно изменить, остается его лишь принять. У футболистов «Арсенала» теперь болит душа. У них есть о чем вместе помолчать. Не желаем никому переживать такое разочарование, но пусть продолжают наслаждаться игрой. И гордиться тем, что сделали. «Арсеналу» стоит показать себя в еврокубках, хотя перед этим надо ответить на болезненный вопрос.

Если Артету позовут в ПСЖ , зачем оставаться? Уход Микеля может убить «Арсенал». Мир футбола знавал прекрасных неудачников, например, «Байер» и «Валенсию». Но эти клубы не выросли в «Баварию» и «Реал». «Арсенал» Артеты не стал чемпионом. Жизнь не сказка, здесь можно отдать все силы, а вместо этого получить последнее место в реальной борьбе за титул.