«Краснодару» пора поверить в себя. Важно взять реванш у ЦСКА и впечатлить селекцией

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вчера, 22:31

У Ивича на финише идеальный календарь.

Впереди «Урал», ЦСКА и «Ростов»

После ничьей в Санкт-Петербурге, когда «Краснодар» заходил на посадку с победой, но не справился с управлением, у Ивича решающий матч сезона. Повторная встреча с Ганчаренко, но в финале Пути регионов. Победитель сыграет против ЦСКА в Суперфинале. Недавно команды расписали мир в РПЛ . Но коллектив, который может не проиграть Семаку и Ганчаренко, должен убить в себе синдром «Уфы», которую названные тренеры раньше возглавляли. «Краснодар» не середняк, а несостоявшийся пока претендент на титул.

Даже хорошо, что Ивич встретит в концовке чемпионата настолько сложных соперников. Через неделю играть против «Ростова». Затем еще одна домашняя встреча против ЦСКА (в идеале для «горожан» это репетиция финала Кубка). А завершат путь в новом сезоне в Грозном. Три клуба из группы лидеров. Важно играть на победу, ведь команда Ивича теряла очки против трех столичных коллективов – «Торпедо», «Локомотива» и «Спартака». Причем во всех случаях упускали победы. С этим пора завязывать, особенно против «Урала».

У «горожан» есть мощная суперсила

Принципиальная характеристика, которая позволяет не ставить крест на «Краснодаре», если будут соблюдены основные правила развития успешного клуба. Команда забивает из ничего, причем часто. За все время, что в РПЛ считают xG, ни у одного клуба не было такой огромной разницы между суммарным числом моментов и количеством забитых мячей. На данный момент у «быков» на 17 голов больше, чем могло быть, исходя из созданных моментов.

Любовь к дальним ударам роняет показатель качества моментов, ведь Де Брюйне у Ивича на поле нет. Зато есть команда, у которой 387 ударов по чужим воротам. Из них 153 в створ. Целых 57 раз праздновали забитые мячи, идут наравне со «Спартаком». Также «Краснодар» по соотношению голов к метким ударам второй после «Зенита». Отстал даже «Локомотив» Галактионова, который улучшил показатели благодаря Дзюбе и молодым новичкам.

«Быкам» пора планировать прощания

Сафонову и Сперцяну нужно расти. Оба подтвердили клубный патриотизм, но самым крутым игрокам нужно думать о попадании в команды из еврокубков. Например, Сафонова легко можно представить в полуфинале Лиги Европы. А Сперцян мечтает повторить судьбу Мхитаряна в ведущих лигах. Даже если уйдут летом только эти два игрока оптимальной основы, а Кордоба останется на щедрых кубанских хлебах, то необходимо качественное усиление.

От селекции зависит результат. Ивич пытался найти ребят, которые одновременно подходят ему и стилю команды, вроде Кади и Батчи. Но заменить Сафонова и Сперцяна сложнее. С другой стороны, Матвей пока не научился заклинать своих защитников от по-настоящему грандиозных перепадов в игре. А Эдуард является яркой частью работающей схемы в атаке, где кадровые изменения влияют, но не мешают гнуть свою линию, как сегодня.

У «Краснодара» есть почерк, а он мало у кого в РПЛ кристаллизовался. Даже «Спартак» метается весной от одной формации к другой. И на выходе у Абаскаля много обидных результатов. Судьи влияют в отдельных матчах, но собственных ошибок много. Впрочем, как и у «Краснодара». У южной команды процесс пока ярче, чем конечный продукт, поэтому и поменяли тренера по ходу сезона.

Ивич пока не контролирует команду

«Краснодар» до Владимира был смелым и много контролировал мяч. Также видели агрессивную игру вторым номером. Хоть в еврокубках в прошлом против сильных соперников, хоть сегодня в Санкт-Петербурге, когда вышли вперед, пока с мячом чаще был чемпион. Но «горожанам» нужно научиться контролировать фазы простой игры. С этим пока проблемы. Очевидно, что это пока не команда Ивича.

Наставник в предыдущих клубах демонстрировал умение играть на результат, а перестрелки с «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком» закончились не в пользу команды серба. С «Акроном» не смогли пройтись катком по обороне опасного, но скромного соперника. Пришлось нервничать в серии пенальти. И рядом были уверенные отрезки, когда «Краснодар» напоминал кандидата на второе место.

Разумеется, есть вопросы к классу игроков. Надо принимать решение в защите, поскольку Кайо и Алонсо с мячом радовали, а без него огорчали Сафонова. «Быкам» явно нужен крутой опорник. Но раз коллектив, который пользуется эффективностью атак, а не их средним качеством, может зайти в финал Кубка, то надо мечтать о приручении мустангов из ЦСКА . «Горожанам» нужны победы для мотивации.

Часто вредит отсутствие концентрации

Если оценивать бои с точки зрения «Краснодара», то теряли очки обидно и глупо. Ивичу нужны победы, чтобы команда ему всецело доверяла. Календарь, безусловно, влияет, но это лишь одна из составляющих. Играли против Дзюбы и Соболева. А впереди Комличенко и Чалов. Но «Краснодару» важно побеждать именно таких соперников, чтобы через год компенсировать фанатам восемь поражений в РПЛ .

Важно не терять концентрацию, чтобы Сафонов ушел красиво – с кубком в руках. Есть надежда порадовать Галицкого первым трофеем, взять реванш за вылет из Пути РПЛ от ЦСКА . Владелец «горожан» точно заслужил победу по сумме проделанной работы за все годы. Осталось выяснить, наиграли ли на звание обладателей Кубка сами футболисты и их новый тренер. «Краснодар» — симпатичная команда.

Это комплимент для милой актерской игры на детском утреннике, когда забываешь слова, но смешно шепелявишь и все родители в восторге. В большом театре нужно возводить в абсолют сильные стороны – прессинг, технику и реализацию, и прятать слабые – «горожане» не только забивают из ничего, но и пропускали в аналогичном стиле. «Краснодар» живет на пороге, а пора зайти в комнату с трофеем.