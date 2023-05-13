«Краснодару» пора поверить в себя. Важно взять реванш у ЦСКА и впечатлить селекцией

У Ивича на финише идеальный календарь.
Впереди «Урал», ЦСКА и «Ростов»
После ничьей в Санкт-Петербурге, когда «Краснодар» заходил на посадку с победой, но не справился с управлением, у Ивича решающий матч сезона. Повторная встреча с Ганчаренко, но в финале Пути регионов. Победитель сыграет против ЦСКА в Суперфинале. Недавно команды расписали мир в РПЛ. Но коллектив, который может не проиграть Семаку и Ганчаренко, должен убить в себе синдром «Уфы», которую названные тренеры раньше возглавляли. «Краснодар» не середняк, а несостоявшийся пока претендент на титул.
Даже хорошо, что Ивич встретит в концовке чемпионата настолько сложных соперников. Через неделю играть против «Ростова». Затем еще одна домашняя встреча против ЦСКА (в идеале для «горожан» это репетиция финала Кубка). А завершат путь в новом сезоне в Грозном. Три клуба из группы лидеров. Важно играть на победу, ведь команда Ивича теряла очки против трех столичных коллективов – «Торпедо», «Локомотива» и «Спартака». Причем во всех случаях упускали победы. С этим пора завязывать, особенно против «Урала».
У «горожан» есть мощная суперсила
Принципиальная характеристика, которая позволяет не ставить крест на «Краснодаре», если будут соблюдены основные правила развития успешного клуба. Команда забивает из ничего, причем часто. За все время, что в РПЛ считают xG, ни у одного клуба не было такой огромной разницы между суммарным числом моментов и количеством забитых мячей. На данный момент у «быков» на 17 голов больше, чем могло быть, исходя из созданных моментов.
Любовь к дальним ударам роняет показатель качества моментов, ведь Де Брюйне у Ивича на поле нет. Зато есть команда, у которой 387 ударов по чужим воротам. Из них 153 в створ. Целых 57 раз праздновали забитые мячи, идут наравне со «Спартаком». Также «Краснодар» по соотношению голов к метким ударам второй после «Зенита». Отстал даже «Локомотив» Галактионова, который улучшил показатели благодаря Дзюбе и молодым новичкам.
«Быкам» пора планировать прощания
Сафонову и Сперцяну нужно расти. Оба подтвердили клубный патриотизм, но самым крутым игрокам нужно думать о попадании в команды из еврокубков. Например, Сафонова легко можно представить в полуфинале Лиги Европы. А Сперцян мечтает повторить судьбу Мхитаряна в ведущих лигах. Даже если уйдут летом только эти два игрока оптимальной основы, а Кордоба останется на щедрых кубанских хлебах, то необходимо качественное усиление.
От селекции зависит результат. Ивич пытался найти ребят, которые одновременно подходят ему и стилю команды, вроде Кади и Батчи. Но заменить Сафонова и Сперцяна сложнее. С другой стороны, Матвей пока не научился заклинать своих защитников от по-настоящему грандиозных перепадов в игре. А Эдуард является яркой частью работающей схемы в атаке, где кадровые изменения влияют, но не мешают гнуть свою линию, как сегодня.
У «Краснодара» есть почерк, а он мало у кого в РПЛ кристаллизовался. Даже «Спартак» метается весной от одной формации к другой. И на выходе у Абаскаля много обидных результатов. Судьи влияют в отдельных матчах, но собственных ошибок много. Впрочем, как и у «Краснодара». У южной команды процесс пока ярче, чем конечный продукт, поэтому и поменяли тренера по ходу сезона.
Ивич пока не контролирует команду
«Краснодар» до Владимира был смелым и много контролировал мяч. Также видели агрессивную игру вторым номером. Хоть в еврокубках в прошлом против сильных соперников, хоть сегодня в Санкт-Петербурге, когда вышли вперед, пока с мячом чаще был чемпион. Но «горожанам» нужно научиться контролировать фазы простой игры. С этим пока проблемы. Очевидно, что это пока не команда Ивича.
Наставник в предыдущих клубах демонстрировал умение играть на результат, а перестрелки с «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком» закончились не в пользу команды серба. С «Акроном» не смогли пройтись катком по обороне опасного, но скромного соперника. Пришлось нервничать в серии пенальти. И рядом были уверенные отрезки, когда «Краснодар» напоминал кандидата на второе место.
Разумеется, есть вопросы к классу игроков. Надо принимать решение в защите, поскольку Кайо и Алонсо с мячом радовали, а без него огорчали Сафонова. «Быкам» явно нужен крутой опорник. Но раз коллектив, который пользуется эффективностью атак, а не их средним качеством, может зайти в финал Кубка, то надо мечтать о приручении мустангов из ЦСКА. «Горожанам» нужны победы для мотивации.
Часто вредит отсутствие концентрации
Если оценивать бои с точки зрения «Краснодара», то теряли очки обидно и глупо. Ивичу нужны победы, чтобы команда ему всецело доверяла. Календарь, безусловно, влияет, но это лишь одна из составляющих. Играли против Дзюбы и Соболева. А впереди Комличенко и Чалов. Но «Краснодару» важно побеждать именно таких соперников, чтобы через год компенсировать фанатам восемь поражений в РПЛ.
Важно не терять концентрацию, чтобы Сафонов ушел красиво – с кубком в руках. Есть надежда порадовать Галицкого первым трофеем, взять реванш за вылет из Пути РПЛ от ЦСКА. Владелец «горожан» точно заслужил победу по сумме проделанной работы за все годы. Осталось выяснить, наиграли ли на звание обладателей Кубка сами футболисты и их новый тренер. «Краснодар» — симпатичная команда.
Это комплимент для милой актерской игры на детском утреннике, когда забываешь слова, но смешно шепелявишь и все родители в восторге. В большом театре нужно возводить в абсолют сильные стороны – прессинг, технику и реализацию, и прятать слабые – «горожане» не только забивают из ничего, но и пропускали в аналогичном стиле. «Краснодар» живет на пороге, а пора зайти в комнату с трофеем.
нежели на том, на котором находится сейчас.
В призовой тройке должен быть.
нежели на том, на котором находится сейчас.
В призовой тройке должен быть.