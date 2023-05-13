Забил бывший, красная карточка Денисову. «Красно-белые» едва не проиграли предпоследней команде РПЛ

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вчера, 19:42

Спасли ничью во втором тайме.

Не может матч команд с разных полюсов турнирной таблицы РПЛ доставлять столько проблем для гранда – особенно если в роли аутсайдера «Химки». Подмосковный коллектив изредка подает признаки жизни и набирает очки с соперниками калибра «Крыльев Советов» и «Торпедо», но в остальном несильно продуктивнее «автозаводцев».

На деле же химчане могли взять и 3 очка, повторив сенсацию «Факела» и «Динамо». Сегодня на «Арене Химки» для подопечных Гильермо Абаскаля развернулась драма – в лучших традициях «красно-белых».

«Спартаку» была нужна победа

Московский коллектив вступал в весну второй командой Премьер-Лиги. К тому, что в мае клуб идет уже четвертым, привело несколько факторов. Прежде всего – значительный спад самого «Спартака».

Проблемы прослеживались уже в поединке с «Уралом», когда «шмели» смогли зацепить ничью. Потом на выезде с «Оренбургом» «красно-белые» совсем перестали создавать моменты, против «Ахмата» подвела реализация. Бреши всплывали то там, то здесь – в итоге Абаскаль начал стихийно перебирать все возможные схемы, отказавшись от «4-3-3». Этот шаг лишь подчеркнул непостоянство москвичей – команда не могла провести равномерно даже 1 матч, выключалась и возвращалась в игровой ритм.

Во-вторых, если ранее медали разыгрывались исключительно между «Спартаком» и «Ростовом», то на финишной прямой в гонку включился ЦСКА – Владимир Федотов видоизменял стартовую обойму, поддерживая игровой тонус футболистов. «Красно-синие» выдали 8 матчей в РПЛ без поражений, забравшись, таким образом, на 2-е место.

В нынешних условиях у «Спартака» нет права на осечку – «армейцы» терять очки не настроены, да и «Ростов» все еще выше, а до окончания чемпионата – 3 тура. И именно текущий отрезок является для команды Абаскаля ключевым – в конце апреля «красно-белые» встречались с ростовчанами, затем сыграли с «Зенитом». После поединка с «Химками» — важнейший матч против ЦСКА . И победа над «красно-чёрными» послужила бы подспорьем для борьбы с «красно-синими».

Сами усложнили себе жизнь

Без успокоительного матчи «Спартака» давно смотреть нельзя – даже если речь не о топ-вывеске. В этот раз «красно-белые» сами себе создали проблемы. Несмотря на тотальное преимущество гостей по владению, именно химчане забили первыми. Со штрафного.

И реализовал стандарт Резиуан Мирзов – футболист, судьба которого связана с обоими клубами. Вингер долгое время пытался пробиться в основу москвичей после того, как его выкупили у «Ростова» за яркий сезон с тульским «Арсеналом». Из-за затянувшейся адаптации Резиуана отдали «Химкам» на правах аренды осенью 2020-го. Затем – 2021-го. Каждый раз Мирзов хорошо проявлял себя в скромном по меркам РПЛ коллективе – сначала оформил 6+1 по системе «гол+пас» в чемпионате-20/21, в следующем сезоне забил 4. И пытался перенести успех на «Спартак» — только раз за разом это заканчивалось неудачей.

Летом 2022 года игрок перешел в «Химки» уже на правах свободного агента и к моменту матча против «Спартака» наколотил 3 мяча. Гол «красно-белым» стал четвертым, и что интересно – Резиуан уже 4 раза отличился в поединках с москвичами.

Затем к пропущенному мячу добавилось численное меньшинство – Даниил Денисов сначала сфолил сразу на двух игроках соперника, а затем в концовке первого тайма получил вторую желтую. Даже в таких условиях «Спартак» сумел отыграться, но 1 балл – явно не то, на что рассчитывал Абаскаль перед дерби (не просто так тренер отказался отвечать на вопросы журналистов).

Остается больше вопросов, чем ответов

Объективно оценить форму «Спартака» становится крайне сложно. «Красно-белые» играют и вполовину не так убедительно, как в первой части сезона. Нет прежней структуры в нападении, потерялась надежность в защите, страдает структура прессинга, реализация.

При том отчасти это связано с постоянными переходами между схемами – из-за новых установок футболисты не успевают вкатиться в игровой темп. И показательно, что по прошествии 30-40 минут «красно-белые» возвращаются к базовым настройкам.

Отсюда вытекает другой вопрос – насколько такая проблема решаема в рамках остатка текущего сезона? Подопечные Гильермо Абаскаля еще демонстрируют проблески привычной остроты, а поединок с «Зенитом» (за исключением индивидуальных ошибок) вообще провели на довольно высоком уровне.

Что важнее – получится ли перенести такой настрой на предстоящее дерби с ЦСКА ? Столичный клуб эталонно настроился на «Зенит», матч против «армейцев» еще более важен для «красно-белых» — здесь будет решаться вопрос, достойны ли «мясные» финишировать в тройке и снова взять медали. В прошлый раз Доменико Тедеско сплотил команду – тогда «Спартак» на финишной прямой тоже играл против «Химок» и добыл трудовую победу, уступая в счете 0:1 по итогам первого тайма.

На этот раз «красно-белые» идут на 4-м месте, отстают от ЦСКА на 1 балл – при этом еще не завершился матч «красно-синих» против «Торпедо», в котором победа, скорее всего, достанется первым. Поражение в очном поединке при отставании в 4 балла – это точка в гонке за серебро, а может, и за бронзу.

Куда больше вопросов оставляет комментарий Абаскаля по итогам встречи:

Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня.

И хорошо, если испанский менеджер подразумевает претензии к игровой составляющей, а не к взаимодействию с руководством клуба. Потерять перспективного системного наставника для «Спартака» = заходить на очередной круг перестройки.