Йоканович украл у «Динамо» год. «Ахмат» разгромил москвичей в гостях

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вчера, 19:23

Увольнение Славиши давно назрело.

Самый безразличный тренер сезона

В РПЛ видели разных наставников, удивить публику сложно. Были специалисты очень низкого класса, встречались выше среднего уровня. Хватало невероятно слабых персонажей, хотя их обычно быстро убирали. Случайных людей на таком уровне больше, чем хотелось бы. Видели немало безумных персон, в том числе, попадались люди с темпераментом в «Динамо». Черчесов угрожал Денисову, что сломает шею в душевой, Петреску устраивал концерты на бровке. Но сложно вспомнить такого апатичного и безразличного тренера, как Йоканович. Накануне матча с «Ахматом» был расслабленным, как сказал комментатор, но в игре пропал. Славишу словно заставляют тренировать «Динамо». Или еще хуже, он делает москвичам большое одолжение, считая себя выше команды. Но ведь это не так. У рулевого хорошая зарплата, у него была поддержка Бувача после пяти поражений в семи матчах осенью. Стоило весной пройти «Акрон», чтобы повоевать за выход в финал Кубка России. Ничего не получилось. Если в середине сезона «Динамо» можно было назвать самой странной командой чемпионата наряду с «Локомотивом», то сейчас работа Йокановича ведет к другим оценкам, менее лицеприятным.

Ужасный домашний матч «Динамо»

Поражения бывают разными, и это унылый разгром. У москвичей ноль ударов в створ за первый тайм против «Ахмата». В чем заключался стартовый игровой план Йокановича? У Ташуева вот была стратегия. Конате неплохо встречали центральные защитники, поэтому форвард смещался к Скопинцеву, который в обороне играет слабее, чем в атаке. Бериша не готов рубиться с первых минут, поэтому тренер «Ахмата» поставил слева Гбамбле, который вместе с Карапузовым четко отработал между линиями. Ташуев реагировал на позиции и состояние своих латералей. Его команда спокойно встретила попытку «Динамо» перехватить инициативу в первом тайме. Вовремя открыли счет голам, в правильный момент удвоили преимущество.

Ильин круто вышел на замену. У «Ахмата» был план на игру, увидели адекватные тренерские решения. У Йокановича нет ничего, кроме надежды, что Тюкавин создаст гол. Нет стиля – у «Динамо» полуторный номер даже в лучших матчах. Нет достойного физического состояния, соперники бежали намного лучше. Понятно, что есть объективные причины для проблем «Динамо». Например, в команде ни одного зрелого центрального защитника. Сазонов и Майсторович сегодня получили травмы в первом тайме, пришлось менять. Но Маричала и Фернандеса в клуб приглашали Бувач и Йоканович, поэтому с них и стоит спрашивать, если молодые новички не оправдали доверия.

С тренером могут заиграть иначе

С «Динамо» можно работать, если не бросать самих против соперников, как наставник сделал в матчах против «Факела» и «Ахмата». Шунин – опытный голкипер, у резервиста Лещука были хорошие матчи. Даса является игроком среднего уровня, но у сильного тренера израильтянин со Скопинцевым хотя бы в атаке справятся. Отдельно обидно за Захаряна. Арсен после обнадеживающего сезона, когда могли получить лучшего футболиста страны на много лет, скатился до передач в ноги соперникам. Йоканович в предпоследнем домашнем матче сезона не сумел ничего показать. Как и в первом поединке сезона против «Ростова». Как и в матче против «Акрона». Фанаты с хорошей памятью скажут, что Шварц тоже проиграл 1:5 в последнем домашнем матче против «Сочи» Федотова, а еще уступил в финале Кубка России «Спартаку». Вот только у Сандро команда работала намного лучше, логичнее и веселее. «Динамо» Шварца было на третьей строчке в таблице, а сейчас седьмое место занимают только по вине «Сочи», «Крыльев Советов» и «Локомотива».

Активно идут поиски рулевого

Вряд ли стоит возвращать Шварца в «Динамо», поскольку теперь под него нет нужных игроков. Бальбуэна, Ордец, Варела и Моро не всегда играли идеально. Но они вместе с Шиманьским дарили фанатам «Динамо» надежду, что столетний юбилей клуб отпразднует с успехами. Йоканович прекрасно знал о задачах на сезон. Теперь в РПЛ можно без невероятного состава воевать за вторую строчку, Карпин в «Ростове» это доказал. Йоканович точно уйдет, нет смысла издеваться над фанатами и удерживать такого наставника. А Шварц вряд ли согласится вернуться в Москву, даже Николич не спешит. Кроме того, Сандро пережил стресс в Бундеслиге. Месяц назад его уволили из «Герты», клуб идет на последнем месте в таблице. Стоит искать лучше. «Динамо» нужен наставник на несколько лет, а не на один сезон. Йоканович не справился ни в одной из тренерских плоскостей. Тактика вялая и предсказуемая. Индивидуальная работа с футболистами не принесла плоды, не прогрессировали. Направление селекции выбрали неверно.

Тюкавину место в железной основе Йоканович не нашел. Плохой футбол от новичка Маричала стал привычным, пока это неудачный трансфер. Успех Майсторовича лишь эпизод сезона. Посмотрим, повторит ли сильную игру в новом чемпионате. Но дело не только в персональных выступлениях. Почти все не в форме. Фомин и Смолов не юные, как Захарян и Маричал, а не готовы. Остался лишь один вопрос. Собираются ли руководители «Динамо» прощаться с Бувачем? Возможно, считают, что связи Желько нужны. Спорно, но одно знаем точно — без удачной ставки на нового тренера москвичи потеряют команду. Фомин, Сазонов, Захарян и Тюкавин легко найдут новые клубы. А вот карьера Йокановича явно не развивается. Безыдейность Славиши среди главных разочарований сезона. За десять месяцев порадовали только в Кубке против «Зенита», но это одна победная ничья против четырнадцати поражений во всех турнирах.