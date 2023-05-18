«Кремонезе» – «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 09:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Болонья», который состоится 20 мая 2023 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» все же наверняка покинет Серию А, хотя во второй части сезона клуб сложил о себе хорошее впечатление. Переда стартом заключительного тура команда идет на предпоследнем месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. В домашнем матче с «Болоньей» у хозяев будет хороший шанс порадовать своих болельщиков еще одной победой, учитывая не лучшую форму соперника.

14 мая «Кремонезе» проиграл на выезде «Ювентусу» (0:2), а шестого числа на своем стадионе одолела «Специю» (2:0).

«Болонья»

Последние результаты «Болоньи» не радуют болельщиков, однако безопасности клуба ничто не угрожает. Сейчас команда располагается на 11 месте с 47 баллами и доигрывает сезон без особых турнирных задач. В выездной встрече с аутсайдером у гостей будет возможность прервать серию без побед в чемпионате Италии, которая насчитывает уже несколько матчей. Поединок не имеет яркой вывески, но определенно будет непростым для команд.

14 мая «Болонья» сыграла вничью с «Ромой» (0:0), а восьмого числа поделила очки с «Сассуоло» (1:1). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Болонья» – 2.4

Статистика

«Кремонезе» выиграл три из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Четыре из пяти выездных матчей «Болоньи» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились ничейными результатами

В пяти последних встречах команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что матч не станет исключением, ведь во всех прошлых поединках команды неизменно обменивались забитыми голами.