«Торпедо» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 17:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Динамо» Москва, который состоится 20 мая 2023 года

«Торпедо»

Поражение в последнем туре официально отправляет «Торпедо» в ФНЛ всего лишь послед года выступлений в элитном дивизионе. Команда идет на последнем месте с 13 пунктами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Все что остается коллективу – это попытаться громко хлопнуть дверьми и постараться добиться 1-2 побед в оставшихся трех турах, хотя успех в матче с «Динамо» откровенно вызывает сомнения.

13 мая «Торпедо» крупно проиграл ЦСКА (0:3), а шестого числа разгромно проиграл на своем поле «Ахмату» (1:5).

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» также не радует болельщиков результатами, проиграв несколько последних матчей. Команда занимает на данный момент седьмое место с 42 баллами и отстает на один пункт от «Краснодара». Вряд ли увольнение главного тренера за три тура до конца сильно повлияет на игру коллектива, который имеет шансы набрать выездные три балла в противостоянии с последней командой РПЛ ,

14 мая «Динамо» Москва без особых шансов на своем поле уступило «Ахмату» (0:3), а шестого мая на выезде минимально одолело «Химки» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 6.6

Ничья – 4.6

Победит «Динамо» Москва – 1.52

Статистика

«Торпедо» проиграл пять последних матчей в чемпионате России

Три последних матча «Динамо» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Динамо» выиграло три матча из пяти последних с «Торпедо» при двух ничьих

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. «Торпедо» выглядит очень слабо и не сможет конкурировать с «Динамо», которое находится даже не в самой лучшей форме. Прогнозируем победу хозяев.