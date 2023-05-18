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«Торпедо» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

18 мая 2023, 17:00
«Торпедо» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Динамо» Москва, который состоится 20 мая 2023 года

«Торпедо»

Поражение в последнем туре официально отправляет «Торпедо» в ФНЛ всего лишь послед года выступлений в элитном дивизионе. Команда идет на последнем месте с 13 пунктами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Все что остается коллективу – это попытаться громко хлопнуть дверьми и постараться добиться 1-2 побед в оставшихся трех турах, хотя успех в матче с «Динамо» откровенно вызывает сомнения.

13 мая «Торпедо» крупно проиграл ЦСКА (0:3), а шестого числа разгромно проиграл на своем поле «Ахмату» (1:5).

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» также не радует болельщиков результатами, проиграв несколько последних матчей. Команда занимает на данный момент седьмое место с 42 баллами и отстает на один пункт от «Краснодара». Вряд ли увольнение главного тренера за три тура до конца сильно повлияет на игру коллектива, который имеет шансы набрать выездные три балла в противостоянии с последней командой РПЛ,

14 мая «Динамо» Москва без особых шансов на своем поле уступило «Ахмату» (0:3), а шестого мая на выезде минимально одолело «Химки» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торпедо» – 6.6
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Динамо» Москва – 1.52

Статистика

  • «Торпедо» проиграл пять последних матчей в чемпионате России
  • Три последних матча «Динамо» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Динамо» выиграло три матча из пяти последних с «Торпедо» при двух ничьих
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. «Торпедо» выглядит очень слабо и не сможет конкурировать с «Динамо», которое находится даже не в самой лучшей форме. Прогнозируем победу хозяев.

Все комментарии
Gahi
Gahi ответ протон (раскрыть)
18 мая в 22:34
Возможен и такой исход матча, а может и тотал больше 4,5 в этой игре. Удачи
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
18 мая в 22:30
счет будет думаю 3-1
Gahi
Gahi
18 мая в 22:28
Победа команды "Динамо" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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