«Аяччо» – «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» – «Ренн», который состоится 21 мая 2023 года

«Аяччо»

«Аяччо» не смог сохранить свое место в Лиге 1 несмотря на все старания, поэтому остальные матчи будет доигрывать, чтобы порадовать болельщиков и набраться опыта перед подготовкой к выступлению в нижнем дивизионе. В активе клуба 23 балла, что на 10 пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, что за оставшиеся туры отыграть математически невозможно. В матче с «Ренном» стоит ожидать достойного сопротивления хозяев.

13 мая «Аяччо» крупно проиграл на выезде « ПСЖ » (0:5), а седьмого числа команда разошлась миром с «Тулузой» (0:0).

«Ренн»

«Ренн» чередует победы и поражения и в последнее время у команды возникли проблемы с результатами в выездных поединках. На данный момент коллектив располагается на шестом месте с 59 баллами и отстает от «Лилля» всего на один балл, а поэтому имеет хорошие шансы побороться за зону еврокубков. Для этого гостям необходимо обязательно обыгрывать одного из аутсайдеров.

14 мая «Ренн» разгромил на своем поле «Труа» (4:0), а шестого числа команда уступит на выезде «Ренну» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аяччо» – 7.5

Ничья – 4.3

Победит «Ренн» – 1.45

Статистика

«Аяччо» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Ренн» проиграл три последних выездных матча подряд

«Ренн» выиграл три из пяти последних встреч с «Аяччо» при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Гости мотивированы на результат и в матче с таким соперником с большой вероятностью прервут свою серию выездных поражений в чемпионате Франции.