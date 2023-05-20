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«Вест Хэм» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:55
«Вест Хэм» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лидс Юнайтед», который состоится 21 мая 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до окончания текущего сезона занимают пятнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «железных» за последнее время. 7 мая с минимальным счётом «Вест Хэм» в матче 35-го тура обыграл «дьяволов» из Манчестера. Победный гол за «молотобойцев» забил алжирский полузащитник Мохамед Саид Бенрахма. На прошлых выходных «железные» уступили «Брентфорду» в гостях.

18 мая на выезде в рамках ответной полуфинальной игры Лиги конференций УЕФА «Вест Хэм» с минимальным счётом взял верх над нидерландским футбольным клубом АЗ. В финале подопечные Дэвида Мойеса встретятся с «Фиорентиной».

«Лидс Юнайтед»

«Павлины» на сегодняшний день находятся на три строчки ниже «молотобойцев» в турнирной таблице Премьер-лиги. Семь матчей к ряду «Лидс» не выигрывает у своих соперников. 30 апреля в Борнмуте «белые» с разницей в три гола уступили местным «вишням» (1:4). Голом за «павлинов» отметился нападающий Патрик Бэмфорд. В матче 35-го тура в гостях «Лидс Юнайтед» проиграл «небесно-голубым» из Манчестера.

13 мая на своём поле «павлины» раскатали ничью с «сороками» из Ньюкасла со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 2.50
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Лидс Юнайтед» – 2.80
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 4.55
  • Обе забьют — нет – 2.26
  • Обе забьют — да – 1.62
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Три очных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В пяти поединках из десяти последних «Вест Хэм» обыграл своих соперников
  • Две победы одержали «павлины» в десяти крайних поединках.

Прогноз

Игра первого круга текущего чемпионата между «молотобойцами» и «павлинами» завершилась вничью. С большой долей вероятности в предстоящем матче мы не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.50.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк вест хэм
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:00
Победа или ничья команды хозяев поля и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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