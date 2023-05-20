«Вест Хэм» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лидс Юнайтед», который состоится 21 мая 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до окончания текущего сезона занимают пятнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «железных» за последнее время. 7 мая с минимальным счётом «Вест Хэм» в матче 35-го тура обыграл «дьяволов» из Манчестера. Победный гол за «молотобойцев» забил алжирский полузащитник Мохамед Саид Бенрахма. На прошлых выходных «железные» уступили «Брентфорду» в гостях.

18 мая на выезде в рамках ответной полуфинальной игры Лиги конференций УЕФА «Вест Хэм» с минимальным счётом взял верх над нидерландским футбольным клубом АЗ . В финале подопечные Дэвида Мойеса встретятся с «Фиорентиной».

«Лидс Юнайтед»

«Павлины» на сегодняшний день находятся на три строчки ниже «молотобойцев» в турнирной таблице Премьер-лиги. Семь матчей к ряду «Лидс» не выигрывает у своих соперников. 30 апреля в Борнмуте «белые» с разницей в три гола уступили местным «вишням» (1:4). Голом за «павлинов» отметился нападающий Патрик Бэмфорд. В матче 35-го тура в гостях «Лидс Юнайтед» проиграл «небесно-голубым» из Манчестера.

13 мая на своём поле «павлины» раскатали ничью с «сороками» из Ньюкасла со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.50

Ничья – 3.50

Победит «Лидс Юнайтед» – 2.80

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Три очных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В пяти поединках из десяти последних «Вест Хэм» обыграл своих соперников

Две победы одержали «павлины» в десяти крайних поединках.

Прогноз

Игра первого круга текущего чемпионата между «молотобойцами» и «павлинами» завершилась вничью. С большой долей вероятности в предстоящем матче мы не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.50.