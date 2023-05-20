«Брайтон» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684607921

вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Саутгемптон», который состоится 21 мая 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» на текущий момент находятся на шестом месте в чемпионате Англии. Максимум на одну строчку выше могут подняться «сине-белые» в турнирной таблице Премьер-лиги. Сразу несколько команд претендуют на место «Альбиона». 8 мая с разгромным счётом «чайки» дома проиграли «ирискам» из Ливерпуля в матче 35-го тура чемпионата. На выезде в сухую, поразив трижды ворота соперника, «Альбион» одержал уверенную победу над «канонирами».

18 мая «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 обыграл «чаек».

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают последнее место. Следующий сезон команда проведёт в Чемпионшипе. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «святые» терпели поражения от своих оппонентов. Со счётом 3:1 «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 34-го тура чемпионата Англии. С разницей в один мяч «святые» уступили в гостях «лесникам» (3:4).

На прошлых выходных со счётом 0:2 «святые» проиграли на своём поле «дачникам» из Фулема.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.23

Ничья – 7.00

Победит «Саутгемптон» – 12.00

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.60

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Шесть очных матчей к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – да

В пяти матчах из десяти последних «чайки» проиграли

За аналогичный период «святые» уступили в восьми поединках.

Прогноз

С разницей в пару голов «Альбион» точно обыграет «святых» в предстоящей игре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на победу «Брайтона» с форой -1.5 гола. В матче первого круга чемпионата со счётом 3:1 «чайки» выиграли в гостях «красно-белых».