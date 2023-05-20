«Майнц» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Штутгарт», который состоится 21 мая 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в чемпионате Германии за три тура до окончания текущего сезона занимают девятое место. У команды всё ещё есть теоретические шансы побороться за шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Три матча подряд «красно-белые» проигрывают своим оппонентам. 30 апреля «волки» из Вольфсбурга в сухую, трижды поразив ворота «карнавальников», одержали победу в игре 30-го тура чемпионата. На своём поле в напряжённой борьбе «Майнц» потерпел поражение от «горняков» (2:3). На двенадцатой добавленной минуте в конце матча «красно-белые» пропустили третий мяч.

На прошлых выходных со счётом 0:3 «карнавальники» проиграли в гостях франкфуртскому «Айнтрахту».

«Штутгарт»

В турнирной таблице Бундеслиги «швабы» находятся на предпоследней строчке. Шансы остаться в высшем футбольном дивизионе Германии у команды всё ещё есть. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Штутгарта» за последнее время. 3 мая в полуфинальном матче Кубка Германии на своём поле подопечные Себастьяна Хёнесса уступили «орлам» из Франкфурта (2:3). В один мяч «Штутгарт» в гостях проиграл берлинской «Старой даме» (1:2).

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «фармацевтами» из Леверкузена (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.65

Ничья – 3.55

Победит «Штутгарт» – 2.65

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очных встречи команд из пяти крайних

В трёх футбольных поединках из десяти последних «Майнц» выиграл

За аналогичный период «Штутгарт» обыграл своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

Два последних личных матча команд завершились вничью. Когда нет явного фаворита в паре, лучше довериться статистике при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.55 на ничью.