«Ницца» – «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «Тулуза», который состоится 21 мая 2023 года

«Ницца»

«Ницца» набрала шесть очков в пяти последних турах чемпионата Франции и не смогла навязать реальную борьбу за зону еврокубков. На данный момент коллектив идет на десятом месте с 51 пунктом и отстает от «Лорьяна» на один пункт. У клуба не осталось важных задач на концовку сезона, поэтому от футболистов стоит ждать более раскрепощенной игры, а тренерский штаб вполне может частично ротировать состав.

13 мая «Ницца» проиграла на выезде «Страсбуру» (1:2), а шестого числа на своем поле оказалась сильнее «Ренна» (2:1).

«Тулуза»

«Тулуза» во время всего сезона показывала разные результаты, но самое главное, что клуб смог сохранить место на следующий сезон в Лиге 1, спустя год после повышения в классе. Сейчас команда занимает 13 место с 43 баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Если гости хорошо войдут в игру, у них появятся хорошие шансы создать проблемы нынешнему сопернику и набрать очки.

14 мая «Тулуза» поделила очки с Нантом» (0:0), а седьмого числа с тем же счетом завершила поединок с «Аяччо» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.85

Ничья – 4

Победит «Тулуза» – 3.95

Статистика

«Ницца» смогла победить лишь два раза в десяти последних матчах чемпионата Франции

Четыре из пяти последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» и «Тулуза» выиграли по три матча каждая в десяти последних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. На хозяев не давит результат, поэтому они вполне смогут добиться результата, играя более раскованно и не боясь рисковать в нескольких моментах.