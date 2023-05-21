«Реймс» – «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684658322

вчера, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» – «Анже», который состоится 21 мая 2023 года

«Реймс»

«Реймс» в последнее время выглядит неважно, что подтверждают всего три набранных пункта в пяти последних турах Лиги 1. Тем не менее, команде ничего не угрожает и она попытается доиграть сезон, улучшив результаты, которые заметно пошли вниз. В матче с последней команды турнирной таблицы у хозяев будет отличная возможность это сделать и подарить хорошее настроение болельщикам.

12 мая «Реймс» проиграл на выезде «Лансу» (1:2), а шестого числа на своем поле смог одолеть «Лилль» (1:0).

«Анже»

«Анже» уже давно попрощался с Лигой 1 на будущий сезон и в последних играх команды ничего не поменялось. Команда с каждым матчем продлевает свою серию поражений и занимает последнее место, имея в активе лишь 14 баллов. Вряд ли гостям удастся создать проблемы «Реймсу», ведь они очень давно не набирали очков, что говорит об их слабой конкурентоспособности.

14 мая «Анже» проиграл на выезде «Марселю» (1:3), а седьмого числа на своем поле уступил «Монако» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 1.4

Ничья – 5.2

Победит «Анже» – 6.9

Статистика

«Реймс» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Франции

«Анже» выиграл лишь один поединок из десяти последних при восьми поражениях

Шесть из десяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. «Анже» выглядит очень слабо и растерянно, поэтому наверняка у гостей не будет шансов на успех в этом противостоянии.