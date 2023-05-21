«Спартак» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА , который состоится 21 мая 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» в последних турах чемпионата России не могут добиться победы, что разочаровывает болельщиков, которые ожидали от команды второго места по итогам сезона. За три тура до конца сезона «Спартак» идет на четвертом месте с 50 баллами и по дополнительным характеристикам уступает «Ростову», вот от «армейцев» отстает на четыре пункта. Только победа хозяев поможет им вернуться в борьбу за серебряные медали и сократить расстояние до минимума.

13 мая «Спартак» не смог обыграть «Химки» (1:1), а седьмого числа в Санкт-Петербурге уступил «Зениту» (2:3).

ЦСКА

ЦСКА очень давно не проигрывает в чемпионате России и если бы не провальный отрезок в середине сезона, команда даже могла создать конкуренцию «Зениту» за чемпионство. В активе клуба 54 балла, а матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, поэтому «армейцы» постараются не только одержать ничью, но и одержать победу на поле соперника. Матч определенно является центральным в туре и будет весьма интересным.

13 мая ЦСКА крупно обыграл на своем поле «Торпедо» (3:0), а ранее оказался сильнее «Оренбурга» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 2.75

Ничья – 3.5

Победит ЦСКА – 2.65

Статистика

«Спартак» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл четыре подряд выездных поединка во всех турнирах

выиграл четыре подряд выездных поединка во всех турнирах Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Поединок имеет турнирное значение, поэтому оба коллектива не будут сильно рисковать по крайней мере в первой половине матча. Прогнозируем, что большого количества мячей зрители не увидят.