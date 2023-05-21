«Байер» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 21 мая 2023 года

«Байер»

Леверкузенская команда в турнирной таблице чемпионата Германии занимает на данный момент шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Байера». Пять матчей к ряду «фармацевты» не радуют своих болельщиков победами. 5 мая на своём поле с разницей в один мяч «львы» уступили «козлам» из Кёльна. На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра прошлого тура со «Штутгартом» в гостях.

С общим счётом 0:1 по сумме двух встреч «Байер» проиграл римской «Роме» в полуфинале Лиги Европы.

«Боруссия» Мёнхенгладбах

Одиннадцатое место занимают «жеребята» в Бундеслиге на сегодняшний день. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием мёнхенгладбахской команды за последнее время. С разницей в один мяч «Боруссия» проиграла на выезде «швабам». В позапрошлом туре в сухую, поразив дважды ворота соперника, «чёрно-бело-зелёные» дома одержали победу над «Бохумом».

На прошлых выходных со счётом 2:5 «Гладбах» уступил в Дортмунде местной «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.32

Ничья – 6.20

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 8.60

Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.81

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три победы одержали «львы» в десяти последних матчах

За аналогичный период «жеребята» выиграли в двух поедлинках.

Прогноз

Подняться выше шестой строчки турнирной таблицы «львы» уже не смогут, но сразу несколько команд претендуют на место «фармацевтов». Для сохранения за собой шестого места леверкузенскому футбольному клубу нельзя терять очки в оставшихся двух турах. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на победу «Байера» с форой -1.5 гола.