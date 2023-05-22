«Рома» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Салернитана», который состоится 22 мая 2023 года

«Рома»

Римский клуб смог пробиться в финал Лиги Европы, хоть в ответной встрече им пришлось непросто. Это очень кстати для клуба, ведь в Серии А у него мало шансов финишировать в топ-4. На данный момент «Рома» занимает седьмое место с 59 очками и на семь пунктов отстает от четвертой позиции, но имеет на одну сыгранную игру меньше. В любом случае хозяева должны обыгрывать своего нынешнего соперника и продолжать борьбу.

18 мая «Рома» удержала безголевую ничью на выезде с «Байером» в Лиге Европы (0:0), а 14 числа в чемпионате с тем же счетом завершила матч с «Болоньей».

«Салернитана»

«Салернитана» провела хороший сезон и ни разу не ходили слухи о возможном вылете команды из Серии А. На данный момент коллектив располагается на 15 месте с 38 очками и может спокойно доигрывать турнир. В выездной встрече с «Ромой» гости постараются создать проблемы более именитому клубу и внести свои коррективы в распределении еврокубковых мест в Италии.

13 мая « ПСЖ » разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а седьмого числа одолел на выезде «Труа» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.5

Ничья – 4.3

Победит «Салернитана» – 7.5

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились вничью

«Салернитана» проиграла всего один матч из пяти последних в чемпионате Италии

«Рома» выиграл четыре матча из пяти последних у «Салернитаны»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Подопечным Моуриньо очень важна победа в этой встрече, и мы предполагаем, что они смогут ее добиться с разницей в 1-2 мяча.