«Рома» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Салернитана», который состоится 22 мая 2023 года
«Рома»
Римский клуб смог пробиться в финал Лиги Европы, хоть в ответной встрече им пришлось непросто. Это очень кстати для клуба, ведь в Серии А у него мало шансов финишировать в топ-4. На данный момент «Рома» занимает седьмое место с 59 очками и на семь пунктов отстает от четвертой позиции, но имеет на одну сыгранную игру меньше. В любом случае хозяева должны обыгрывать своего нынешнего соперника и продолжать борьбу.
18 мая «Рома» удержала безголевую ничью на выезде с «Байером» в Лиге Европы (0:0), а 14 числа в чемпионате с тем же счетом завершила матч с «Болоньей».
«Салернитана»
«Салернитана» провела хороший сезон и ни разу не ходили слухи о возможном вылете команды из Серии А. На данный момент коллектив располагается на 15 месте с 38 очками и может спокойно доигрывать турнир. В выездной встрече с «Ромой» гости постараются создать проблемы более именитому клубу и внести свои коррективы в распределении еврокубковых мест в Италии.
13 мая «ПСЖ» разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а седьмого числа одолел на выезде «Труа» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.5
- Ничья – 4.3
- Победит «Салернитана» – 7.5
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились вничью
- «Салернитана» проиграла всего один матч из пяти последних в чемпионате Италии
- «Рома» выиграл четыре матча из пяти последних у «Салернитаны»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Подопечным Моуриньо очень важна победа в этой встрече, и мы предполагаем, что они смогут ее добиться с разницей в 1-2 мяча.