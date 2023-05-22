«Пари НН» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684740169

вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Сочи», который состоится 22 мая 2023 года

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода имеет большие проблемы с результатами и находится в зоне вылета турнирной таблицы РПЛ . «Пари НН» занимает 14 место с 23 пунктами, что даст им право сыграть стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе. В предстоящей встрече у хозяев будет хорошая возможность набрать очки с немотивированным соперником и попытаться выбраться со дна турнирной таблицы.

14 мая «Пари НН» проиграл на выезде «Факелу» (0:1), а седьмого числа на своем поле не смог переиграть «Урал» (0:0).

«Сочи»

По сравнению с прошлым сезоном «Сочи» откровенно провалил этот футбольный год и заканчивает его в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. В активе клуба 37 баллов, а отставание от «Локомотива» составляет два пункта. В предстоящей встрече у гостей нет особенных турнирных задач, и они будут играть для болельщиков, а тренерский штаб даже может дать сыграть некоторым футболистам, которые не избалованы игровым временем.

14 мая «Сочи» минимально на своем поле одолел «Ростов» (1:0), а восьмого числа уступил на выезде «Локомотиву» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 2.75

Ничья – 3.15

Победит «Сочи» – 2.75

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних на своем поле

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Пять из семи поединков команд закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в этом противостоянии, о чем говорит и статистика личных встреч клубов за последнее время.