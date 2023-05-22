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«Пари НН» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:22
«Пари НН» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Сочи», который состоится 22 мая 2023 года

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода имеет большие проблемы с результатами и находится в зоне вылета турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» занимает 14 место с 23 пунктами, что даст им право сыграть стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе. В предстоящей встрече у хозяев будет хорошая возможность набрать очки с немотивированным соперником и попытаться выбраться со дна турнирной таблицы.

14 мая «Пари НН» проиграл на выезде «Факелу» (0:1), а седьмого числа на своем поле не смог переиграть «Урал» (0:0).

«Сочи»

По сравнению с прошлым сезоном «Сочи» откровенно провалил этот футбольный год и заканчивает его в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. В активе клуба 37 баллов, а отставание от «Локомотива» составляет два пункта. В предстоящей встрече у гостей нет особенных турнирных задач, и они будут играть для болельщиков, а тренерский штаб даже может дать сыграть некоторым футболистам, которые не избалованы игровым временем.

14 мая «Сочи» минимально на своем поле одолел «Ростов» (1:0), а восьмого числа уступил на выезде «Локомотиву» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари НН» – 2.75
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Сочи» – 2.75

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних на своем поле
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Пять из семи поединков команд закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в этом противостоянии, о чем говорит и статистика личных встреч клубов за последнее время.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Пари НН сейчас никакой. Ниже команды в таблице только Химки и Торпедо. Сочи, напротив, стал демонстрировать более-менее приличный футбол. В предыдущем туре, например, "барсы" обыграли крепкий Ростов, который борется за серебряные медали. Причём переиграли соперника по всем основным статистическим показателям: 55% на 45% по владению, 20-6 по ударам, 10-5 по попаданиям в створ, 5-2 по угловым. Нижегородцы же неделю назад в Воронеже не нанесли ни одного удара в створ ворот местного Факела. В первом круге текущего сезона сочинцы взяли верх над Пари НН (2-1), на протяжении трёх очных поединков кряду данному сопернику не проигрывают, а в пяти крайних личных встречах уступили ему всего раз. Мой прогноз - Х2, верю как минимум в непоражение гостей.
Гость
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