«Пари НН» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Сочи», который состоится 22 мая 2023 года
«Пари НН»
Клуб из Нижнего Новгорода имеет большие проблемы с результатами и находится в зоне вылета турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» занимает 14 место с 23 пунктами, что даст им право сыграть стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе. В предстоящей встрече у хозяев будет хорошая возможность набрать очки с немотивированным соперником и попытаться выбраться со дна турнирной таблицы.
14 мая «Пари НН» проиграл на выезде «Факелу» (0:1), а седьмого числа на своем поле не смог переиграть «Урал» (0:0).
«Сочи»
По сравнению с прошлым сезоном «Сочи» откровенно провалил этот футбольный год и заканчивает его в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. В активе клуба 37 баллов, а отставание от «Локомотива» составляет два пункта. В предстоящей встрече у гостей нет особенных турнирных задач, и они будут играть для болельщиков, а тренерский штаб даже может дать сыграть некоторым футболистам, которые не избалованы игровым временем.
14 мая «Сочи» минимально на своем поле одолел «Ростов» (1:0), а восьмого числа уступил на выезде «Локомотиву» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 2.75
- Ничья – 3.15
- Победит «Сочи» – 2.75
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних на своем поле
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Пять из семи поединков команд закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что хотя бы одна команда не сможет отличиться в этом противостоянии, о чем говорит и статистика личных встреч клубов за последнее время.