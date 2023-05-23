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«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:48
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Кадис», который состоится 24 мая 2023 год

«Вильярреал»

В данном поединке встретятся «жёлтая подлодка» из Вильярреала с «жёлтой подлодкой» из Кадиса. «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры на данный момент входит в пятёрку самых сильных футбольных клубов. «Жёлтые» ещё могут теоретически потеснить с четвёртого места команду «Реал Сосьедад». Вспомним некоторые матчи с участием подопечных Кике Сетьена. Пять футбольных поединков к ряду «Вильярреал» не уступает своим оппонентам. В позапрошлом туре с большим счётом дома «жёлтые» обыграли «львов» из Бильбао.

На прошлых выходных в гостях «Вильярреал» со счётом 2:1 выиграл у «жирондинцев».

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» из Кадиса в чемпионате Испании занимает на сегодняшний день шестнадцатое место. Три очка всего лишь отделяют команду от зоны вылета, поэтому в оставшихся турах до окончания текущего сезона «жёлто-синим» необходимо активно набирать очки, если они не хотят провести следующий сезон в Сегунде. В позапрошлом туре Ла Лиги с минимальным счётом «Кадис» на выезде уступил «Мальорке».

19 мая дома, забив пару голов в ворота соперника, «жёлто-синие» обыграли в сухую команду «Вальядолид».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.50
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Кадис» – 6.40
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.26
  • Обе забьют — нет – 2.04
  • Обе забьют — да – 1.81
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

  • Четыре матча из пяти крайних «Вильярреал» выиграл
  • За тот же период «Кадис» одержал две победы
  • Три очных встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.50. «Жёлтые» ещё поборются с «Реал Сосьедадом» за четвёртое место в текущем чемпионате.

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