«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Кадис», который состоится 24 мая 2023 год
«Вильярреал»
В данном поединке встретятся «жёлтая подлодка» из Вильярреала с «жёлтой подлодкой» из Кадиса. «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры на данный момент входит в пятёрку самых сильных футбольных клубов. «Жёлтые» ещё могут теоретически потеснить с четвёртого места команду «Реал Сосьедад». Вспомним некоторые матчи с участием подопечных Кике Сетьена. Пять футбольных поединков к ряду «Вильярреал» не уступает своим оппонентам. В позапрошлом туре с большим счётом дома «жёлтые» обыграли «львов» из Бильбао.
На прошлых выходных в гостях «Вильярреал» со счётом 2:1 выиграл у «жирондинцев».
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» из Кадиса в чемпионате Испании занимает на сегодняшний день шестнадцатое место. Три очка всего лишь отделяют команду от зоны вылета, поэтому в оставшихся турах до окончания текущего сезона «жёлто-синим» необходимо активно набирать очки, если они не хотят провести следующий сезон в Сегунде. В позапрошлом туре Ла Лиги с минимальным счётом «Кадис» на выезде уступил «Мальорке».
19 мая дома, забив пару голов в ворота соперника, «жёлто-синие» обыграли в сухую команду «Вальядолид».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 1.50
- Ничья – 4.70
- Победит «Кадис» – 6.40
- Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.26
- Обе забьют — нет – 2.04
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23
Статистика
- Четыре матча из пяти крайних «Вильярреал» выиграл
- За тот же период «Кадис» одержал две победы
- Три очных встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.50. «Жёлтые» ещё поборются с «Реал Сосьедадом» за четвёртое место в текущем чемпионате.