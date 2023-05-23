«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684860481

вчера, 19:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Кадис», который состоится 24 мая 2023 год

«Вильярреал»

В данном поединке встретятся «жёлтая подлодка» из Вильярреала с «жёлтой подлодкой» из Кадиса. «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры на данный момент входит в пятёрку самых сильных футбольных клубов. «Жёлтые» ещё могут теоретически потеснить с четвёртого места команду «Реал Сосьедад». Вспомним некоторые матчи с участием подопечных Кике Сетьена. Пять футбольных поединков к ряду «Вильярреал» не уступает своим оппонентам. В позапрошлом туре с большим счётом дома «жёлтые» обыграли «львов» из Бильбао.

На прошлых выходных в гостях «Вильярреал» со счётом 2:1 выиграл у «жирондинцев».

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» из Кадиса в чемпионате Испании занимает на сегодняшний день шестнадцатое место. Три очка всего лишь отделяют команду от зоны вылета, поэтому в оставшихся турах до окончания текущего сезона «жёлто-синим» необходимо активно набирать очки, если они не хотят провести следующий сезон в Сегунде. В позапрошлом туре Ла Лиги с минимальным счётом «Кадис» на выезде уступил «Мальорке».

19 мая дома, забив пару голов в ворота соперника, «жёлто-синие» обыграли в сухую команду «Вальядолид».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.50

Ничья – 4.70

Победит «Кадис» – 6.40

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

Четыре матча из пяти крайних «Вильярреал» выиграл

За тот же период «Кадис» одержал две победы

Три очных встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вильярреала» коэффициент 1.50. «Жёлтые» ещё поборются с «Реал Сосьедадом» за четвёртое место в текущем чемпионате.