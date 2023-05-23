«Эспаньол» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Атлетико», который состоится 24 мая 2023 года

«Эспаньол»

«Попугаи» из Барселоны в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на текущий момент предпоследнее место. Осталось до конца текущего сезона три матча, но «Эспаньол» ещё может побороться за право продолжить играть в Примере в сезоне 2023/2024. Вспомним недавние матчи с участием «бело-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с мадридским «Атлетико». В позапрошлом туре Ла Лиги «Эспаньол» проиграл с разницей в пару мячей «Барселоне».

На прошлых выходных «попугаи» со счётом 2:1 в гостях взяли верх над «Райо Вальекано».

«Атлетико»

«Матрасники» за три тура до окончания чемпионата находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Реал» и «Реал Сосьедад» претендуют на место «красно-белых». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков «Атлетико» за последнее время. Дома с большим счётом «индейцы» обыграли в матче 33-го тура Примеры команду «Кадис» (5:1). С минимальным счётом уступили в игре позапрошлого тура клубу «Эльче».

21 мая со счётом 3:0 в пользу «Атлетико» завершилась домашняя игра с «Осасуной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.90

Ничья – 3.50

Победит «Атлетико» – 2.44

Победит «Атлетико» с форой -1 – 3.55

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Пять личных матчей команд завершились исходом: обе забьют – да

В трёх играх из пяти крайних «Эспаньол» проиграл

Одно поражение потерпели «матрасники» за тот же период.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью. Данный исход будущего матча кажется наиболее вероятным. Каждой из команд нужны три очка и никто не станет уступать.