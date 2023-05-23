«Эспаньол» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Атлетико», который состоится 24 мая 2023 года
«Эспаньол»
«Попугаи» из Барселоны в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на текущий момент предпоследнее место. Осталось до конца текущего сезона три матча, но «Эспаньол» ещё может побороться за право продолжить играть в Примере в сезоне 2023/2024. Вспомним недавние матчи с участием «бело-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с мадридским «Атлетико». В позапрошлом туре Ла Лиги «Эспаньол» проиграл с разницей в пару мячей «Барселоне».
На прошлых выходных «попугаи» со счётом 2:1 в гостях взяли верх над «Райо Вальекано».
«Атлетико»
«Матрасники» за три тура до окончания чемпионата находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Реал» и «Реал Сосьедад» претендуют на место «красно-белых». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков «Атлетико» за последнее время. Дома с большим счётом «индейцы» обыграли в матче 33-го тура Примеры команду «Кадис» (5:1). С минимальным счётом уступили в игре позапрошлого тура клубу «Эльче».
21 мая со счётом 3:0 в пользу «Атлетико» завершилась домашняя игра с «Осасуной».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 2.90
- Ничья – 3.50
- Победит «Атлетико» – 2.44
- Победит «Атлетико» с форой -1 – 3.55
- Обе забьют — нет – 2.27
- Обе забьют — да – 1.61
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07
Статистика
- Пять личных матчей команд завершились исходом: обе забьют – да
- В трёх играх из пяти крайних «Эспаньол» проиграл
- Одно поражение потерпели «матрасники» за тот же период.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью. Данный исход будущего матча кажется наиболее вероятным. Каждой из команд нужны три очка и никто не станет уступать.