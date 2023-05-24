Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Анже» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:18
«Анже» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Труа», который состоится 27 мая 2023 года

«Анже»

«Анже» смог прервать серию поражений в чемпионате Франции, однако все еще не может победить с начала апреля. Команда точно останется на втором месте, а на данный момент набрала 15 баллов. В предстоящей встрече коллектив на своем поле будет иметь неплохие шансы порадовать болельщиков, ведь играет с еще одним аутсайдером «Труа» и в следующем сезоне команды встретятся уже в Лиге 2.

21 мая «Анже» сыграл вничью на выезде с «Реймсом» (2:2), а 14 числа на выезде уступил «Марселю» (1:3).

«Труа»

«Труа» выступал в этом футбольном году более убедительно, чем «Анже», но все же не смог конкурировать с большинством команд Лиги 1. Коллектив точно покидает элитный дивизион Франции и на данный момент идет на 18 месте с 23 баллами. Выше своего места клуб точно не поднимется, а ниже на одну ступеньку вполне может, ведь сейчас опережает «Аяччо» только по дополнительным показателям.

21 мая «Труа» сыграл вничью со «Страсбуром» на своем поле (1:1), а 14 числа разгромно проиграл на выезде «Ренну» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Анже» – 1.98
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Труа» – 3.6

Статистика

  • «Труа» не может выиграть уже 20 матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из шести домашний матчей «Анже» завершились исходом «обе забьют»
  • «Анже» выиграл три из пяти последних матчей с «Труа»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Анже», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Хозяева имеют хорошую статистику с «Труа» и на своем поле наверняка смогут одержать победу без отсутствия давления за результат.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:28
Чего ещё можно ждать от поединка двух аутсайдеров, которым ничего не нужно на финише сезона? Пессимисты скажут - унылой перекатке мяча и скучных 0-0 или 1-0 в любую из сторон. Оптимисты размышляют по другому. Кому ещё забивать таким слабым командам, если не друг другу? Для коллективов, которые вылетают во вторую лигу, результативность Анже и Труа в этом сезоне не такая уж и плохая, согласитесь. А вот в обороне проходной двор что у одних, что у других. В 36 турах чемпионата хозяева пропустили 79 голов, гости - 78. В первом круге текущего сезона Труа был сильнее дома 3-1. В последней личной встрече на поле Анже хозяева взяли верх над соперником 2-1. А в итоге ставка на "обе забьют" играет на протяжении четырёх крайних очных поединков данных команд. Думаю, тенденция продолжится и сейчас.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 