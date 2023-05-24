«Анже» – «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Труа», который состоится 27 мая 2023 года

«Анже»

«Анже» смог прервать серию поражений в чемпионате Франции, однако все еще не может победить с начала апреля. Команда точно останется на втором месте, а на данный момент набрала 15 баллов. В предстоящей встрече коллектив на своем поле будет иметь неплохие шансы порадовать болельщиков, ведь играет с еще одним аутсайдером «Труа» и в следующем сезоне команды встретятся уже в Лиге 2.

21 мая «Анже» сыграл вничью на выезде с «Реймсом» (2:2), а 14 числа на выезде уступил «Марселю» (1:3).

«Труа»

«Труа» выступал в этом футбольном году более убедительно, чем «Анже», но все же не смог конкурировать с большинством команд Лиги 1. Коллектив точно покидает элитный дивизион Франции и на данный момент идет на 18 месте с 23 баллами. Выше своего места клуб точно не поднимется, а ниже на одну ступеньку вполне может, ведь сейчас опережает «Аяччо» только по дополнительным показателям.

21 мая «Труа» сыграл вничью со «Страсбуром» на своем поле (1:1), а 14 числа разгромно проиграл на выезде «Ренну» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 1.98

Ничья – 3.7

Победит «Труа» – 3.6

Статистика

«Труа» не может выиграть уже 20 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести домашний матчей «Анже» завершились исходом «обе забьют»

«Анже» выиграл три из пяти последних матчей с «Труа»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Анже», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Хозяева имеют хорошую статистику с «Труа» и на своем поле наверняка смогут одержать победу без отсутствия давления за результат.