«Лион» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Реймс», который состоится 27 мая 2023 года
«Лион»
«Лион» не может записать себе в актив нынешний сезон, ведь даже шансы пробиться в Лигу Конференций у команды минимальные. В активе клуба 59 баллов и текущее седьмое место с отрывом от пятого в четыре пункта. На своем поле хозяева обязаны побеждать, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы побороться за более высокие места. Матч будет сложным для «Лиона», но он в нем является фаворитом.
19 мая «Лион» на своем поле справился с «Монако» (3:1), а 14 числа на выезде уступил «Клермону» (1:2).
«Реймс»
«Реймс» одержал лишь одну победу в пяти последних турах Лиги 1, но имеет запас прочности, так как в первой половине сезона выглядел гораздо лучше. Сейчас коллектив располагается на 11 месте с 51 баллом и всего один пункт проигрывает ближайшему сопернику. Учитывая турнирную ситуацию, даже ничейный результат для гостей станет неплохим достижением в этот футбольный вечер.
21 мая «Реймс» сыграл вничью с «Анже» (2:2), а 12 числа на выезде уступил «Лансу» (1:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 1.6
- Ничья – 4.3
- Победит «Реймс» – 5
Статистика
- «Лион» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реймс» забивал в семи из десяти последних поединках
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Семь из десяти последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На данном отрезке сезона хозяева выглядят более уверенно и стабильнее, поэтому предполагаем, что они смогут добиться важного для себя результата.