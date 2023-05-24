«Лион» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Реймс», который состоится 27 мая 2023 года

«Лион»

«Лион» не может записать себе в актив нынешний сезон, ведь даже шансы пробиться в Лигу Конференций у команды минимальные. В активе клуба 59 баллов и текущее седьмое место с отрывом от пятого в четыре пункта. На своем поле хозяева обязаны побеждать, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы побороться за более высокие места. Матч будет сложным для «Лиона», но он в нем является фаворитом.

19 мая «Лион» на своем поле справился с «Монако» (3:1), а 14 числа на выезде уступил «Клермону» (1:2).

«Реймс»

«Реймс» одержал лишь одну победу в пяти последних турах Лиги 1, но имеет запас прочности, так как в первой половине сезона выглядел гораздо лучше. Сейчас коллектив располагается на 11 месте с 51 баллом и всего один пункт проигрывает ближайшему сопернику. Учитывая турнирную ситуацию, даже ничейный результат для гостей станет неплохим достижением в этот футбольный вечер.

21 мая «Реймс» сыграл вничью с «Анже» (2:2), а 12 числа на выезде уступил «Лансу» (1:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.6

Ничья – 4.3

Победит «Реймс» – 5

Статистика

«Лион» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» забивал в семи из десяти последних поединках

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Семь из десяти последних матчей команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. На данном отрезке сезона хозяева выглядят более уверенно и стабильнее, поэтому предполагаем, что они смогут добиться важного для себя результата.