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«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:50
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси», который состоится 25 мая 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

В турнирной таблице Премьер-лиги на сегодняшний день «МЮ» занимает четвёртое место. У команды остаются шансы потеснить «Ньюкасл Юнайтед», который находится пока на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько недавних футбольных поединков команды «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» с минимальным счётом взяли верх над «манкунианцами». В позапрошлом туре «красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» (2:0).

На прошлых выходных «МЮ» со счётом 1:0 одержал «Борнмут» на их поле.

«Челси»

Двенадцатую строчку в чемпионате Англии заняли «синие» на текущий момент. Вспомним несколько матчей «пенсионеров» за последнее время. В матче 35-го тура Премьер-лиги с разницей в пару мячей «Челси» взяли верх над «вишнями» из Борнмута. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Ноттингем Форест» (2:2). Дублем за «синих» в начале второго тайма отличился Рахим Стерлинг.

21 мая с минимальным счётом «Ман Сити» одержал победу над «Челси» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Челси» – 5.20
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.60
  • Обе забьют — нет – 2.29
  • Обе забьют — да – 1.69
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

  • В пяти крайних очных встречах исход был ничейный
  • Три победы одержал «МЮ» в пяти своих последних матчах
  • За тот же период «Челси» выиграл в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на победу «красных дьяволов». В шестой раз команды вряд ли сыграют вничью, а «Челси» в гостях не сумеет обыграть «МЮ».

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:19
Вывеска в этом матче громкая, но что касается фаворита, думаю, здесь всё ясно. Да, МЮ проводит очень нестабильную концовку в чемпионате, но такого соперника как нынешний Челси хозяева просто обязаны обыгрывать, тем более на родном "Олд Траффорд". Если в гостях МЮ может валять дурака и сильно не добирать очков, то на своём поле в 17 поединках АПЛ команда одержала 13 побед, в пяти крайних таковых не пропустила ни одного гола, добыв четыре виктории. Для Челси же - этот матч станет вторым выездом подряд в Манчестер. Вряд ли у гостей получится хотя бы раз вскрыть оборону хозяев. А вот сами лондонцы скорее всего дежурные гол-два пропустят. В пользу МЮ говорит всё: домашний стадион, мотивация, ужасная форма соперника. Мой прогноз здесь - П1, не вижу смысла что-то выдумывать и изобретать велосипед.
Гость
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