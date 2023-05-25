«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси», который состоится 25 мая 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

В турнирной таблице Премьер-лиги на сегодняшний день « МЮ » занимает четвёртое место. У команды остаются шансы потеснить «Ньюкасл Юнайтед», который находится пока на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько недавних футбольных поединков команды «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» с минимальным счётом взяли верх над «манкунианцами». В позапрошлом туре «красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» (2:0).

На прошлых выходных « МЮ » со счётом 1:0 одержал «Борнмут» на их поле.

«Челси»

Двенадцатую строчку в чемпионате Англии заняли «синие» на текущий момент. Вспомним несколько матчей «пенсионеров» за последнее время. В матче 35-го тура Премьер-лиги с разницей в пару мячей «Челси» взяли верх над «вишнями» из Борнмута. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Ноттингем Форест» (2:2). Дублем за «синих» в начале второго тайма отличился Рахим Стерлинг.

21 мая с минимальным счётом «Ман Сити» одержал победу над «Челси» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63

Ничья – 4.40

Победит «Челси» – 5.20

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

В пяти крайних очных встречах исход был ничейный

Три победы одержал « МЮ » в пяти своих последних матчах

» в пяти своих последних матчах За тот же период «Челси» выиграл в одной встрече.

Прогноз