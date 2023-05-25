«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси», который состоится 25 мая 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
В турнирной таблице Премьер-лиги на сегодняшний день «МЮ» занимает четвёртое место. У команды остаются шансы потеснить «Ньюкасл Юнайтед», который находится пока на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько недавних футбольных поединков команды «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» с минимальным счётом взяли верх над «манкунианцами». В позапрошлом туре «красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» (2:0).
На прошлых выходных «МЮ» со счётом 1:0 одержал «Борнмут» на их поле.
«Челси»
Двенадцатую строчку в чемпионате Англии заняли «синие» на текущий момент. Вспомним несколько матчей «пенсионеров» за последнее время. В матче 35-го тура Премьер-лиги с разницей в пару мячей «Челси» взяли верх над «вишнями» из Борнмута. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Ноттингем Форест» (2:2). Дублем за «синих» в начале второго тайма отличился Рахим Стерлинг.
21 мая с минимальным счётом «Ман Сити» одержал победу над «Челси» в матче прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63
- Ничья – 4.40
- Победит «Челси» – 5.20
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.60
- Обе забьют — нет – 2.29
- Обе забьют — да – 1.69
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41
Статистика
- В пяти крайних очных встречах исход был ничейный
- Три победы одержал «МЮ» в пяти своих последних матчах
- За тот же период «Челси» выиграл в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на победу «красных дьяволов». В шестой раз команды вряд ли сыграют вничью, а «Челси» в гостях не сумеет обыграть «МЮ».