«Тулуза» – «Осер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Осер», который состоится 27 мая 2023 года

«Тулуза»

«Тулуза» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Франции, однако данная проблема не является критичной. Команда заранее обезопасила себя от зоны вылета и на данный момент занимает 13 место с 44 баллами. В предстоящей встрече с «Осером» хозяевам будет непросто, ведь соперник борется за зону вылета и очень нуждается в набранных баллах. Поединок обещает быть напряженным и интересным.

21 мая «Тулуза» сыграла вничью с «Ниццей» (0:0), а 14 мая с тем же счетом поделила очки с «Нантом» (0:0).

«Осер»

«Осер» находится в очень сложной ситуации и от результата оставшихся туров зависит судьба клуба в следующем сезоне. Коллектив занимает 16 место с 34 баллами и опережает «Нант» всего на один балл, поэтому в игре с немотивированной «Тулузой» гостям очень важно набирать очки. Предполагаем, что «Осер» постарается захватить инициативу и контролировать игру, чтобы добиться результата как можно быстрее.

21 мая «Осер» на своем поле уступил « ПСЖ » (1:2), а 14 числа на выезде проиграл «Бресту» (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.2

Ничья – 3.6

Победит «Осер» – 3.15

Статистика

Три последних матча «Тулузы» завершились ничьими со счетом (0:0)

«Осер» не может выиграть уже пять матчей подряд в чемпионате Франции

«Тулуза» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Осера»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. «Осеру» нужна победа, поэтому они будут идти на риск, что может повлечь за собой забитые мячи как в одни, так и в другие ворота.