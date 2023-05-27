«Спартак» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1685219807

вчера, 23:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Пари НН», который состоится 28 мая 2023 года

«Спартак»

«Народная команда» по-разному выглядела на протяжении сезона и в очередной раз не смогла навязать конкуренцию «Зениту», однако сейчас идет на третьем месте и уступает лишь один бал ЦСКА . «Спартак» хочет занять второе место, а для этого необходимо выигрывать заключительные туры и ждать осечку «армейцев». В предстоящем поединке хозяева являются большими фаворитами и выйдут это доказывать на футбольном поле.

21 мая «Спартак» обыграл на своем стадионе ЦСКА (2:1), а 13 числа команда потеряла очки на выезде с «Химками» (1:1).

«Пари НН»

Середина сезона выглядела для клуба из Нижнего Новгорода просто катастрофически и до сих пор он имеет шансы покинуть РПЛ . На данный момент «Пари НН» занимает 14 место с 26 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов, а значит ниже не опустится. Коллективу необходимо побеждать в двух оставшихся турах и надеяться на удачу и ошибки конкурентов, иначе придется бороться за выживание в стыковых поединках.

22 мая «Пари НН» на своем поле уверенно обыграл «Сочи» (4:0), а 14 числа на выезде уступил «Факелу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.43

Ничья – 5

Победит «Пари НН» – 8

Статистика

Девять последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Пари НН» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл у клуба из Нижнего Новгорода лишь одну игру из трех последних

Прогноз