«Спартак» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Пари НН», который состоится 28 мая 2023 года
«Спартак»
«Народная команда» по-разному выглядела на протяжении сезона и в очередной раз не смогла навязать конкуренцию «Зениту», однако сейчас идет на третьем месте и уступает лишь один бал ЦСКА. «Спартак» хочет занять второе место, а для этого необходимо выигрывать заключительные туры и ждать осечку «армейцев». В предстоящем поединке хозяева являются большими фаворитами и выйдут это доказывать на футбольном поле.
21 мая «Спартак» обыграл на своем стадионе ЦСКА (2:1), а 13 числа команда потеряла очки на выезде с «Химками» (1:1).
«Пари НН»
Середина сезона выглядела для клуба из Нижнего Новгорода просто катастрофически и до сих пор он имеет шансы покинуть РПЛ. На данный момент «Пари НН» занимает 14 место с 26 баллами и опережает ближайшего соперника на восемь пунктов, а значит ниже не опустится. Коллективу необходимо побеждать в двух оставшихся турах и надеяться на удачу и ошибки конкурентов, иначе придется бороться за выживание в стыковых поединках.
22 мая «Пари НН» на своем поле уверенно обыграл «Сочи» (4:0), а 14 числа на выезде уступил «Факелу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.43
- Ничья – 5
- Победит «Пари НН» – 8
Статистика
- Девять последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
- «Пари НН» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде
- «Спартак» выиграл у клуба из Нижнего Новгорода лишь одну игру из трех последних
Прогноз
Поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу и заочно поборются с ЦСКА в последнем туре за серебряные медали.