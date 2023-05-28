«Монца» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» – «Лечче», который состоится 28 мая 2023 года

«Монца»

«Монца» определенно может занести себе в актив нынешний сезон, ведь команда идет в первой половине турнирной таблице в первом году участия в Серии А. Перед стартом предпоследнего тура коллектив занимает 10 место с 52 баллами и отстает от ближайшего преследователя на один балл, при этом имея одну игру в запасе. Поединок с «Лечче» будет непростым, ведь гости еще не решили проблему с пропиской в элитном дивизионе.

19 мая «Монца» одолела на выезде «Сассуоло» (2:1), а 14 числа на своем поле одолел «Наполи» (2:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Лечче»

«Лечче» пытается цепляться за очки, но над клубом все еще висит угроза вылета из Серии А. В активе клуба 33 очка, что позволяет занимать 16 место, опережая зону вылета на три пункта. В матче на выезде с «Монцой», которая уже давно решила свои проблемы, у гостей будет шанс набрать важные очки, которые при определенных раскладах уже после финального свистка могут снять все проблемы.

21 мая «Лечче» сыграл вничью со «Специей» (0:0), а 12 числа на выезде смог выстрадать ничью с «Лацио» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.5

Ничья – 3.15

Победит «Лечче» – 3.05

Статистика

«Монца» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате Италии

«Лечче» выиграл только один из десяти последних поединков в Серии А

«Лечче» выиграл два из трех последних поединков с «Монцой»

Девять из десяти последних встреч между клубами в основное время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Хозяева не имеют мотивации, но имеют хорошую статистику в чемпионате Италии, что еще больше мотивирует хозяев на новые успехи.